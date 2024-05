La UAPO se refuerza con 50 agentes y asumirá funciones de otras unidades

Se avecinan cambios en la Policía Local de Zaragoza, que hoy da la bienvenida a 70 nuevos agentes de la XXIII promoción. Su incorporación, toda una novedad tras años sin oposiciones, ha obligado al cuerpo a realizar una reorganización interna en la que se ha priorizado a la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO), donde irán medio centenar de policías con experiencia, hasta alcanzar los 140.

No será la única en la que habrá cambios. El pasado mes de marzo se celebraron dos convocatorias de traslados internos para cubrir 70 plazas vacantes en las unidades (por los que entran), salvo la de Barrios Rurales y la Unidad de Protección Ambiental y Consumo (UPAC). La plantilla real de la policía es de 1.305 efectivos, pero actualmente no se alcanza el millar.

En esta reestructuración, el Gobierno del PP ha puesto el ojo en la Unidad de Apoyo Operativo por un motivo principal: es la única con formación de antidisturbios para actuar en supuestos de orden público y colaborando con la Policía Nacional. «Están capacitados para realizar múltiples tareas y sobre todo para actuar en situaciones de emergencia», explica el concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, que presume de que esta unidad «pronto» llegará a los «prometidos» 153 agentes. «Una cifra histórica», recalca, que permitirá que cubran servicios propios de la UPAC o Barrios Rurales.

Acceso a la UAPO

Para entrar en la UAPO se tienen que superar tres pruebas: una física, un examen piscotécnico y una entrevista personal. Una vez superadas y según la puntuación obtenida, a la que se suman otros méritos, se accede a una especie de bolsa de empleo que sirve para cubrir las plazas cuando se amplía la unidad, que es lo que va a suceder ahora con la incorporación de 50 agentes el próximo 6 de mayo. Ahora mismo, hay cerca de 90.

No va a suceder lo mismo con todas las unidades. Una de las que más ha sufrido la merma de la plantilla ha sido la de Barrios Rurales, ahora mismo con un policía en activo, según llevan tiempo denunciando desde los sindicatos. Actualmente, la cobertura estos distritos se hace con el apoyo de los agentes de los sectores Norte y Sur de la ciudad, y así seguirá sucediendo ya que van a asumir los servicios de la Unidad de Barrios Rurales.

Los barrios rurales

Según explica Loren, con la reorganización se van a dividir los 14 barrios rurales en cuatro zonas dentro de los sectores Norte y Sur que contarán, a su vez, con cuatro patrullas propias operativas de lunes a viernes. La zona 1 incluirá Juslibol (Zorongo), San Gregorio y San Juan de Mozarrifar; la 2 abarcará Montañana, Peñaflor y Movera; la 3 Casetas, Villarrapa, Monzalbarba y Alfocea y la 4 Garrapinillos, Venta del Olivar, La Cartuja y Torrecilla de Valmadrid.

El concejal insiste en que de esta manera se dará cobertura a estas zonas de la ciudad, siempre atendidas por estas cuatro patrullas --y el apoyo de los sectores-- que, no obstante, en ningún caso saldrán de la Unidad de Barrios Rurales dado que no se han incluido en las dos últimas convocatorias y, por lo tanto, no se han cubierto las vacantes.

Algo parecido ha sucedido con la Unidad de Protección Ambiental y Consumo (UPAC), con una docena de agentes destinados a atender requerimientos por molestias producidas por ruidos, horarios de cierre de establecimientos, hojas de reclamaciones o la venta ambulante y que en los últimos años ya ha sufrido el recorte de trabajadores. Hace tiempo que sus funciones son asumidas mayoritariamente por miembros de la UAPO o la Unidad de Seguridad Nocturna (USN).

Los 70 nuevos agentes, que hoy asisten al acto de entrega de despachos tras finalizar su formación y superar el periodo práctico, pasarán a cubrir las vacantes del resto de unidades de la Policía, mientras que a la UAPO irán agentes con experiencia previa.

Dos convocatorias internas

En las dos convocatorias, del 6 y 27 de marzo, han salido plazas para (70 y 56 respectivamente) para cubrir plazas en las unidades de Motoristas, Central de Operaciones, Judicial, Caballería, Servicios, Mediación y Control de Recursos además de en las de sectores Norte, Centro, Sur.

El concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana recuerda que Zaragoza estuvo una década sin convocar oposiciones pese a las constantes salidas y jubilaciones. Esto ha ocasionado un importante problema en la plantilla que ha afectado a todas las unidades. Desde hace años, la UAPO, por su formación, ha servido para suplir y cubrir los servicios más mermados, como la UPAC, la USN o la Emisora (092).