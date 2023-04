El 13 de mayo se celebra la fiesta del vino DO Ese día, 33 denominaciones de origen de vino de múltiples zonas de nuestro país llevarán a cabo diferentes actividades en lugares emblemáticos de sus territorios, con un brindis colectivo y simultáneo como acto central en todas ellas, que tendrá lugar a las 13.30h (a las 12.30h, en Canarias).

En ese marco, la D.O. Somontano, única denominación de origen vitivinícola de la provincia de Huesca y ubicada a los pies de sus Pirineos, brindará por el Día Vino DO 2023 junto a sus bodegas desde las faldas de las montañas de Pineta. Exactamente desde el mismo lugar desde el que está tomada la fotografía de la imagen y spot de su actual campaña de comunicación. Tras el brindis, compartirán una comida maridada con vino Somontano en el merendero del parque Vivero del Cornato de Bielsa. A esta celebración también se suma el Círculo de Amigos del Vino Somontano La Mesa Redonda.

Otras denominaciones celebrarán el Día Vino DO con fiestas patronales, mercados de abastos y tradicionales, enclaves en la orilla del mar, embarcaciones fluviales o claustros de monasterios medievales como escenarios en los que se llevarán a cabo catas guiadas, actuaciones musicales en vivo, experiencias enoturísticas, degustaciones de vino D.O. con gastronomía local y maridajes innovadores… Actividades destinadas a que la gente pueda disfrutar, en un ambiente festivo y reivindicativo, de uno de los productos con mayor calidad y prestigio de nuestro país: el vino con denominación de origen.

De esta forma, el Día Vino D.O. celebrará este año su séptima edición y lo hará bajo el lema “Denominaciones de origen, patrimonio colectivo” con el que reivindicará que una D.O. conforma y preserva un patrimonio formado por personas, producto y territorio. Tras las personas, vocación, saber-hacer y pasión. Tras el producto, el fruto de una tierra y de un conocimiento acumulado durante décadas que genera ingresos que se quedan en la zona y dinamizan su economía. Y tras el territorio, un paisaje y unas condiciones naturales e históricas únicas para la producción de uva y para la elaboración de vino.

Disfrute y reivindicación, a partes iguales, es la fórmula empleada en la celebración del Día Vino D.O., acción colectiva que, desde que nació en 2017, a iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV, la organización que representa a las denominaciones de origen de vino), tiene una aspiración permanente: sembrar la semilla para que se declare oficialmente un Día del Vino en nuestro país y lograr así que este sector tenga, anualmente, una fecha con la que visibilizar ante la sociedad lo que supone y lo que aporta el vino a las zonas rurales, a sus gentes y al conjunto del país. Se trata, además, de una pretensión respaldada por una proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados en 2017, que insta al Gobierno a declarar el Día del Vino. Dicha proposición fue presentada a propuesta de CECRV y logró el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios.

Hasta 33 denominaciones de origen de vino participan este año en el Día Vino D.O.: Alicante, Almansa, Binissalem, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, Jumilla, La Mancha, Lanzarote, León, Málaga, Manchuela, Monterrei, Montilla-Moriles, Navarra, Pla i Llevant, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Rioja, Rueda, Sierras de Málaga, Somontano, Tacoronte-Acentejo, Toro, Txakolí de Álava, Txakolí de Bizkaia, Uclés, Valencia, Vinos de Madrid y Yecla. Todas ellas brindarán a la vez, el 13 de mayo, a las 13.30h (12.30h en Canarias), por el vino D.O., por los valores que encierra (diversidad, calidad, autenticidad, cuidado y respeto por el saber hacer local y por el medio natural, arraigo y reconocimiento del medio rural, disfrute, cultura…) y por el patrimonio colectivo que hay detrás de cada una.

La información sobre las actividades que se llevarán a cabo en las diferentes denominaciones de origen el 13 de mayo estará disponible en sus respectivas webs y/o perfiles de redes sociales y en la página de CECRV: www.vinosdo.wine

Sobre la DOP Somontano

Somontano es la única denominación de origen protegida vitivinícola de la provincia de Huesca y es su ubicación a los pies de sus Pirineos la que define y representa sus vinos junto a la propia personalidad de cada uno de ellos. Más de ochocientas familias están directamente vinculadas al cuidado de sus viñedos y a la mimada elaboración de la amplia gama de blancos, rosados y tintos de su sello de calidad.

Sobre CECRV

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) es la asociación sin ánimo de lucro que representa a las denominaciones de origen de vino ante la Administración General del Estado y ante las instituciones de la Unión Europea, reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como interlocutor de la Administración en materia de figuras de calidad. CECRV forma parte también de la European Federation of Origin Wines (EFOW), junto a las organizaciones representativas de las indicaciones geográficas del resto de grandes países productores europeos (Francia, Italia y Portugal, además de España).

Sobre el Día Vino DO

Movimiento Vino DO es la marca con la que la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) se dirige al consumidor para difundir el concepto denominación de origen y los valores ligados a los vinos con DO (diversidad, calidad, autenticidad, cuidado y respeto por el saber hacer local y por el medio natural, arraigo y reconocimiento del medio rural, disfrute, cultura…). Con dicha marca surgió el Día Movimiento Vino DO que este año cambia de nombre y pasa a denominarse Día Vino DO. Esta acción se celebró por primera vez en 2017 y desde entonces, en sus seis ediciones, ha conseguido aunar a miles de personas brindando por el vino con denominación de origen en diferentes puntos de España. Se trata de un día para celebrar la existencia de las denominaciones de origen, su diversidad y sus aportaciones a la sociedad.