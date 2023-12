Antes de nada, tengo que pedirles disculpas. Este texto no es para ustedes, es para mí, para mi yo de pequeño, aquel niño que veía las luces de Navidad como se deben ver, y no como las vemos ahora.

De adultos, las luces navideñas han sido empañadas por el tiempo y sus vaivenes, los golpes de la vida no reparan en sí es festivo o si echamos de menos a esa persona tan especial que ya no está.

A todos nos falta alguien en estas fechas, pero a la vida le da igual, sigue su curso, y por suerte ella misma es la que nos enseña que tenemos que reponernos. Por ello, hoy voy a hablar con mi yo niño, dejándole un mensaje claro, que quizás ustedes puedan usar para iniciar un diálogo en los últimos días del año con su niño interior.

Carta para un niño de 1995 mandada desde el futuro

Borja, pequeño, estáte tranquilo, lo vas a hacer bien.

Es normal que tengas dudas, pero que sepas que los adultos tampoco tienen tan claro lo que parece que saben. De todas maneras, escúchales, fíjate en lo que hacen y como lo hacen. Tus padres se aman, puedes verlo en cómo se miran, eso en el futuro será raro de ver, pero tú también lo tendrás, un amor puro y perenne. Se llamará Rocío, y llegará en el momento perfecto para salvarte de ti mismo, déjate llevar. Tendrás la suerte de tener amigos, sinceros y buenos, que cuidarán de ti cuando lo necesites. Créeme que los necesitarás, y estarán listos para que no caigas del todo. Aun así caerás, pero te ayudarán a ponerte en pie, y serás lo suficientemente fuerte como para volver a caminar.

A lo largo del tiempo errarás, y a personas que querías les harás daño, ante esto, solo te pido que no olvides, nunca olvides a quien hagas sufrir, pues seguramente no lo merecieron, pero tampoco te culpes en exceso, eres humano y un niño con pretensiones de ser adulto, tranquilo, sin darte cuenta lo serás. Aprende a pedir disculpas, y que siempre sean sinceras, pues la sinceridad al reconocer un error será algo digno de tu elogio en el futuro.

Tendrás la suerte de poder expresarte libremente y de manera artística en tu profesión, nadie te frenará. Esto es una responsabilidad, pues desde muy lejos vendrán a pedirte consejo y que les guíes cuando tú ni siquiera sabrás qué paso dar, aun así tranquilo, seguirás encontrando caminos para recorrer, nacen de ti.

Serás un afortunado, pues tus sueños se irán cumpliendo uno a uno, aunque parezcan auténticos imposibles, recuérdalo, llegará el momento donde temas soñar, pues todo lo que sueñes llegará multiplicado. Durante un tiempo creerás que es magia, pero al final entenderás que es la consecuencia del trabajo. Trabajarás mucho, mucho más de lo que podrías pensar ahora, pero tranquilo, merecerá la pena.

Serás feliz, en tu búsqueda de la felicidad aprenderás que no todo depende de ti, pero que tú puedes hacer feliz a muchos, y basarás tu vida en ello, cuidar al mundo como el mundo cuidó de ti. En la felicidad del resto encontrarás la tuya, y será pura, y plena.

Dicho esto me despido, trata de no perder nunca esa mirada de hambre por el saber que siempre has poseído, es lo que te hace único.

La Navidad está en ti, en tu mirar y en tu sentir.

Cree y crea pequeño soñador. Te quiero. Feliz Navidad.

Borja Insa nos recomienda estos dos cócteles para disfrutar en las próximas fiestas…

Guirlache y café

Partimos de un cóctel clásico, el Black Russian. Vodka con licor de café y hielo, una sencilla mezcla que funciona a la perfección. Nosotros vamos a hacerle un pequeño cambio para adaptarlo a nuestra tierra y a la Navidad.

Vamos a realizar una maceración de vodka y guirlache de una manera muy sencilla, pero que sorprenderá a todos tus familiares y amigos.

Empezaremos con el vodka de guirlache:

Usando un mortero, trituramos el guirlache pero sin hacerlo polvo. Necesitaremos 4 barritas del dulce (unos 115 gramos) que meteremos en un bote grande, una vez ya las tengamos trituradas, donde mezclaremos con una botella de vodka (700 mililitros), cerraremos el bote con la tapa y agitaremos de vez en cuando, durante un día.

Pasado este tiempo ya tendremos el sabor del guirlache incorporado en el vodka, filtraremos con un colador y tendremos un vodka con un sabor delicioso.

Para el cóctel necesitaremos:

50 mililitros de vodka de guirlache y 50 mililitros de licor de café.

Es muy fácil de preparar, solo tenemos que poner hielo en un vaso bajo, verter los ingredientes y remover.

Lo podemos acompañar de un trozo de guirlache o también de las, en estos días tan típicas, rosquillas de anís.

Una opción sería realizar mayor cantidad de mezcla en una jarra grande con hielos, para favorecer la dilución, así podríamos guardar la mezcla en una botella y tenerla lista para servir, igual que hicimos con la receta de la semana pasada.

Recuerda que podemos tener la mezcla preparada en una botella para simplemente servir al momento.

Recomendamos usar primeras marcas.

El hielo es una parte fundamental, no utilices hielos caseros en tus cócteles, únicamente van a destrozar tus tragos.

Día de Reyes

Como no podría ser de otra manera es estas fechas, vamos a preparar también algo para los niños, en concreto para mí de niño, que estoy seguro gustará a muchos pequeños.

Haremos un delicioso batido de Ferrero.

200ml de leche.

4 Ferrero Rocher.

Nata en spray.

Nube

Chocolate para rallar.

Pondremos en el vaso de la batidora la leche y los bombones que batiremos con fuerza. Podemos poner un poco de hielo picado, pero no nos hace falta si tenemos la leche fría, cosa que recomiendo, pues el hielo le aportará frío, pero también le quitaría sabor.

Vertemos la mezcla en un vaso grande dejando un pequeño espacio para rellenar con nata directamente del spray.

Decoramos con una nube y rallando un poco de chocolate sobre la nata. Una pajita y listo.