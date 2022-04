Teatro Inevitable, un pub de Zaragoza donde la poesía tira del carro

Si algo tienen claro los negocios de hostelería de un tiempo a esta parte es que tienen que ofrecer una valor añadido que les diferencie de la feroz (y dura) competencia que les rodea. Sin embargo, pocos se atreven a que una de sus señas de identidad sea la poesía. Y son menos todavía a los que les haya salido bien. En Zaragoza, ese ejemplo tiene dos palabras y, de primeras, puede llevar a algún equívoco: Teatro Inevitable.

No. No se trata de un teatro, al menos no en el sentido al que lo solemos relacionar vinculado con la representación escénica. Es un bar -o un pub- donde el arte, la literatura y la música alternativa quieren abrirse paso dentro de la oferta cultural de Zaragoza. "Somos un bar donde probamos y fusionamos varios estilos en todas las artes. Nos interesa el riesgo y apostamos por todo aquello que nos llame la atención desde el punto de vista artístico en todo lo que tenemos, desde la literatura, a la pintura o la música". El que habla es Diego Palmath, uno de los dueños de este enclave zaragozano en donde hasta hace poco más de 4 años estaba el Teatro de las Ánimas. Fue entonces cuando el anterior propietario les ofreció a ellos, clientes asiduos, ponerse al frente del bar. Aceptaron, claro.

"Era un bar post punk y nosotros quisimos darle otro aire. Ahora es una instalación artística más que un bar", afirma Palmath. Razones no le faltan. Y es que en este tiempo de esta nueva vida, pintores, poetas, escritores y músicos, tanto emergentes como más consolidados, han compartido espacio con aquellos que simplemente buscan un lugar donde tomar unas cervezas con sus amigos.

Este nuevo proyecto no nace de la nada. Detrás hay una aproximación previa bastante profunda al mundo de la cultura. Tanto Palmath como su socio Jaime Montañés son dos de las caras que desde 2017 sacan adelante la revista 'La caja nocturna', una publicación que pone el foco en las propuestas más interesantes y atrevidas de la actualidad en este ámbito. De este germen comparten la filosofía y su apuesta a la hora de dotar de actividades al Teatro Inevitable. Ahora bien, Palmath no esconde que analizan de manera pormenorizada cada uno de los proyectos que les llegan o que salen a buscar. También la música.

El "arte de la conversación"

Uno de los leitmotiv del Teatro Inevitable es remover conciencias. "Buscamos que haya crítica social, que exista reivindicación. Estamos viviendo una época complicada", afirma Palmath. Primero desde el producto literario y ahora desde un establecimiento hostelero, buscan mantener esa "palpitación" de la cultura, asegurar al cliente que "va a encontrar algo diferente".

Cada semana son frecuentes las presentaciones de libros, de la mano tanto de editoriales como librerías de la capital aragonesa, y las lecturas literarias, donde el encuentro entre los autores y el público es uno de los baluartes. "Apostamos por fomentar el arte de la conversación con cada propuesta. Al final, nuestra idea es que con nosotros puedan colmar esas inquietudes. Lo importante es que sirva para aprender", contextualiza.

En este juego de palabras y de ambientes que plantea el propio Teatro, Palmath nombra de pasada un ingrediente más: el toque carnavalesco. En cambio, apuesta por jugar al despiste: "Los fines de semana, aquí todos pueden ser un actor, una actriz, un espectador o un espectriz en una obra que es la noche".

¿A qué te refieres?

No puedo decir más. Es una experiencia que hay que vivir.