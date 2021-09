Después de la agresión homófoba que sufrió el pasado domingo un joven en Madrid por parte de un grupo de encapuchados, Jorge Javier Vázquez ha hecho esta tarde un alto en 'Sálvame' para condenar este tipo de actos. En su discurso, muy aplaudido en redes sociales, el presentador ha lamentado que se hayan legitimado los discursos de odio y ha hecho un llamamiento a los partidos políticos.

"Llegué a Madrid hace 25 años. Juro que jamás sentí miedo en aquel momento, nunca. Para mí, era llegar a una ciudad donde imperaba la libertad, donde podía ser feliz y donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos", ha comenzado diciendo el presentador, lamentando que en la actualidad "ese Madrid ya no existe". Un "sentimiento y sensación de libertad" que también se está perdiendo en otros puntos de España, según ha indicado.

El rostro de Telecinco ha confesado que, debido a la oleada de agresiones homófobas, ha comenzado a vivir "intranquilo" en la capital: "Por primera vez en mi vida no me siento seguro a la hora de salir por según que sitios y a según a qué horas de la noche". "No estamos todavía en el peor momento, esto va a ir a más. Porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio. La semilla ya está sembrada y está creciendo", ha lamentado.

Con semblante serio y mirando a cámara, ha insistido en que se trata de "un problema gravísimo que se tiene que parar ya". Además, ha subrayado que los partidos políticos “deben ponerse las pilas" para frenar esta escalada de violencia. "Maltratan y matan a las mujeres, a personas del colectivo LGTBI. No conozco ningún hombre al que se le haya maltratado o matado por ser heterosexual", añadía el conductor de 'Sálvame'.

"A mis 51 años jamás pensé que iba a vivir intranquilo por ser gay. Los discursos de odio son la antesala a las acciones de odio, el vivir intranquilo es la antesala a vivir con miedo, y yo no quiero vivir con miedo", ha zanjado antes de continuar con el programa.