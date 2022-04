Duro revés para Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame' se encuentra "emocionalmente devastada" tras el accidente que sufrió durante la tarde de este lunes en pleno directo, según ha informado Jorge Javier Vázquez en el programa de este martes.

Además, el presentador ha actualizado el estado de salud de su compañera, que finalmente tendrá que ser operada tras romperse la tibia y el peroné.

Al término de la entrega de este lunes, el programa aseguró que a pesar de la aparatosa lesión no tendría que pasar por quirófano, aunque Jorge Javier matizó más adelante que los médicos no descartaban por completo esa opción. Finalmente, han tomado la decisión de operar a la tertuliana de forma "inminente".

De hecho, la intervención podría producirse en los próximos días, según ha revelado el conductor del espacio: "Probablemente esta misma semana". Además, ha asegurado que la princesa del pueblo está "hecha polvo" tras este contratiempo, que se produjo cuando competía en una prueba al más puro estilo 'Supervivientes'.

A pesar de que la caída no se produjo desde una altura elevada, el resultado de la misma fue fatal para la colaboradora. "No coge el teléfono a nadie porque no tiene ánimo", ha lamentado Jorge Javier.

No obstante, Belén ha compartido un mensaje en sus stories de Instagram para tranquilizar a sus seguidores y agradecer las muestras de apoyo que está recibiendo: "Muchas gracias a todo el mundo por los whatsapp y las llamadas de teléfono, lo agradezco de corazón". "Perdonad que no conteste y no coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo pero quiero deciros que gracias por vuestro cariño", finaliza.