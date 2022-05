Eurovisión 2022 sigue dando de qué hablar tras la final celebrada este sábado en Turín (Italia). La tercera posición de Chanel con su canción 'SloMo' ha valido para que TVE se llevara la cuarta mejor audiencia de la historia del concurso musical anotando un 50,8% de share, el cuarto mejor desde la candidatura de Chikilicuatre en 2008 en la que se obtuvo un 59,3% de share.

En concreto, la actuación de Chanel entre las 21:59 y las 22:02 llegó a los 7.262.000 espectadores, elevándose al 52,1%. Las votaciones, por su parte, aún mejoraron más el dato. El reparto de puntos congregó a 7.942.000 espectadores y subió hasta el 61,3%. El minuto de oro del día se registró a las 00:57 horas, momento en que se estaban otorgando los últimos puntos y España estaba al tanto de una posible momento.

Las votaciones siempre han sido un momento importante del festival de Eurovisión. Todas las miradas están puestas en los presentadores y los representantes de los países que se encargan de anunciar los esperados 12 puntos. Sin embargo, todas las alarmas se encendieron cuando Laura Pausini, una de las presentadoras del concurso este año, no estuvo durante los primeros minutos de las votaciones. Mika y Alessandro Cattelan tuvieron que estar momentáneamente solos sin la cantante italiana, ya que como ha explicado en su perfil de Instagram ha tenido que ausentarse durante 20 minutos debido a una bajada de tensión.

"¡Cuánto amor me han mostrado todos ustedes desde todas partes del mundo, gracias! Quería calmar y decir que estoy bien. Durante esta final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar unos veinte minutos por consejo de los médicos que me ayudaron y a los que agradezco mucho. Los últimos 6 meses han estado llenos de trabajo y he cedido al estrés... pero estoy feliz de haber cerrado la velada junto a mis queridos compañeros de viaje Mika y Alessandro Cattelan", ha argumentado la artista para tranquilar a todos.