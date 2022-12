El affaire entre Alba Carrillo y Jorge Pérez es el tema del momento en televisión. Los colaboradores de 'Fiesta' se veían en actitud cariñosa en la fiesta posterior a la cena de Navidad que organizó Unicorn el pasado fin de semana. Los programas de Telecinco no tardaron en hacerse eco ese mismo fin de semana, empezando por 'Socialité' y 'Fiesta' hasta 'Sálvame', que invitó a Cristina Porta para hablar del tema, y acabó anunciando su fichaje como colaboradora.

El asunto ha causado tanto revuelo que este mismo viernes se ha colado en Antena 3, concretamente en el programa 'Y Ahora Sonsoles'. El espacio abordaba el tema de las cenas de Navidad, y del encarecimiento que han sufrido este año por la inflación. Sonsoles Ónega presentaba el tema y daba paso a un pequeño reportaje, y tras el vídeo se ha referido al momento protagonizado Alba y Jorge con una indirecta. "Ojo que las carga el diablo, o mejor dicho, las graba el diablo" advertía la presentadora sobre estos eventos antes de dar paso a Bricio Segovia para que diera a los espectadores unos consejos de cómo sobrevivir a estas cenas. "Vaya si las graba el diablo" decía el colaborador recogiendo el guante que había lanzado Sonsoles.

La cosa no ha quedado ahí y Bricio ha querido devolvérsela a la periodista cuando al terminar de enumerar la lista de consejos le decía: "Y si ligan entre compañeros que no haya compañeros que los graben porque ya sabemos lo que pasa Sonsoles". La presentadora no ha querido alargar las alusiones a sus ex compañeros de cadena y ha dado paso a sus tertulianos actuales para que continuaran con el programa.