Misterio resuelto. Nano Mesa, exjugador del Real Zaragoza, se esconde tras la máscara de Enigma. Así lo ha desvelado de forma involuntaria Ibai Llanos en uno de sus directos a través de Twitch. El famoso 'streamer' y Gerard Piqué son los organizadores de la Kings League, una nueva competición que ha sido tendencia en redes sociales durante las últimas semanas.

La aparición de un futbolista de Primera División bajo el nombre de Enigma y el dorsal 69 había levantado una gran expectación y multitud de teorías. Su presencia partía únicamente de una premisa: el anonimato. Sin embargo, una fotografía en la que se podía vislumbrar uno de sus tatuajes levantó las sospechas sobre Nano Mesa. Aunque otras teorías también apuntaron hacia Isco o el exjugador de la SD Huesca, Chimy Ávila.

Siempre fue un enigma pic.twitter.com/qDsp5DKEky — Avispa Almogávar RZGZ (@AvispaAlmogavar) 8 de enero de 2023

La revelación de Ibai Llanos

"Cuando lo miro físicamente a Nano Mesa, había mucha peña diciendo 'chavales, que es Isco...'", comentaba Ibai de forma distendida en uno de sus directos y sin percatarse de haber revelado la verdadera identidad de Enigma.

Tras unos segundos, los seguidores comenzaban a interactuar por el chat para sorpresa de un Ibai que no entendía lo que estaba sucediendo hasta que le pasaron el clip en el que revelaba el secreto. "Creo que se me nota que no lo he dicho queriendo. No sé por qué lo he dicho. Creo que se nota que no es decirlo por hacer la gracia", explicaba antes de concluir asegurando de forma irónica que "igualmente tampoco es él".

🚨💣Don @IbaiLlanos en el streaming,de esta pasada noche en Twitch.

Dió nombre de Nano Mesa (Enigma69) queremos recordar, que el presidente de la liga @KingsLeague, el Sr @3gerardpique dijo que quién revelara el nombre, se llevaría una sanción por parte de la liga.

Procedan🚨💵 pic.twitter.com/Thve6LgSW4 — Geri Romero Out Of Context (@Geriromerouoftv) 10 de enero de 2023

La nueva vida de Nano Mesa

El delantero, nacido en Tenerife, ha pasado por equipos como Tenerife, Eibar, Levante, Sporting, Logroñés, Cádiz o Real Zaragoza, donde recaló como cedido la pasada temporada desde el equipo gaditano.

El Real Zaragoza sería su última experiencia profesional, donde jugó más de 1.000 minutos repartidos en 23 partidos de liga, anotando dos goles, ante Mirandés y Sporting. Sin embargo, su rendimiento no fue suficiente para un Cádiz que tras regresar del conjunto maño rescindiría su contrato.

Ahora, Nano Mesa se ha embarcado en un nuevo proyecto alejado del fútbol profesional pero donde comparte terreno de juego con otros exjugadores, como el exzaragocista Sergio García, Capdevilla, Saviola o Chicharito. Otros lo hacen desde una posición distinta, como el Kun Agüero e Iker Casillas, presidentes de Kunisports y 1K FC respectivamente.