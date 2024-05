En los últimos días, Alba Carrillo ha vuelto a arremeter contra Feliciano López con su particular humor e ironía. Y estas declaraciones han sido recogidas este fin de semana en 'De Corazón', el programa en el que ella colabora. Sin embargo, lo que quizás no esperaba ningún miembro del equipo, es que esto pudiera originar un conflicto entre la modelo y Anne Igartiburu.

Tras ver el vídeo con los totales, Anne Igartiburu, amiga reconocida del tenista, ha tratado de defenderle: "Alba, ¿qué has dicho por esa boca? No te puedo dejar sola. ¿Qué necesidad tienes de decir estas cosas?". Y esta defensa no sentó muy bien a la protagonista del momento, que intentó salir del entuerto como buenamente pudo.

"Escúchame, lo siento, porque sé que le tienes cariño. De verdad, te juro que me duele porque sé que es tu amigo y te tengo cariño. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo tuve una depresión por su culpa, mi madre me daba de comer con pajita y mi hijo tuvo que ir al psicólogo por todo lo que pasó, no estabais ninguno. Así que yo voy a seguir riéndome todo lo que pueda".

A esto, la presentadora le respondió con un escueto: "Bueno, si a ti te sirve de terapia. Creo que a él le entra por una oreja y le sale por otra". Una opinión con la que Alba tampoco ha estado muy de acuerdo: "No tanto". Finalmente, Anne ha decidido darle un zasca a la colaboradora para dar por zanjado el tema: "Ya quisieras tú".