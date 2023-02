Cada día First Dates sorprende por las citas tan peculiares y los personajes tan variopintos que acuden al programa presentado por Carlos Sobera para encontrar el amor. Ahora bien, hay un pocos, un grupito selecto, que se lleva la palma y llega al olimpo de lo viral.

En este caso hubo unanimidad en redes sociales en rechazar la actitud de uno de los solteros. A veces genera risa, pero en este caso el sentimiento fue completamente de rechazo. De hecho, no es descabellado calificar la cita como una de las más tensas sin duda de la historia del programa. Y ya tiene solera First Dates. Palabras mayores.

De primeras la cita tenía pocos visos de prosperar por los perfiles de ambos. Luisa siente que la rechazan todos los hombres y ha llegado a pensar que olía mal, pero ella se ducha todos los días. Es médico y busca a un chico que sepa idiomas y que quiera recorrer el mundo con ella. Físicamente, prefiere que sean más altos.

Él, el objeto de todas las iras, es Med, que todavía no ha encontrado a una mujer que le diga que es feo, pero sí le dicen que es chulo y de todo menos bonito. Se define como un tipo exclusivo y asegura que al entrar “no he visto nada exclusivo”. Ya empezamos mal.

Cuestionó los conocimientos de medicina de ella

La soltera tenía claro que su cita no iba a ningún sitio, pero quiso ser agradable y le preguntó a Med que si le gustaba el pescado y los alimentos de mar. Él le ha dicho que sí, pero que tenía que tener cuidado porque pescado podía tomar todos los días, pero marisco no. Incluso, se ha venido muy arriba y le ha cuestionado su carrera de medicina y le ha preguntado qué de cuánta agua estaba compuesto el cuerpo humano.

Luisa ha flipado, pero ha salido muy bien del apuro y le ha dicho que dependía de cada cuerpo. La soltera ha tenido la sensación de que está muy bien tener la autoestima alta, pero que su cita esta rozando ser “un engreído”.

A veces los hombres me dejan un poco a cuadros la vdd pic.twitter.com/8RlSn27WVs — marA (@maaradentro) 31 de enero de 2023

Med le ha dicho a Luisa que comía muy despacho y que si consideraba que tenía algo más que contar. Ella le ha dicho que muchas cosas, pero no estaba dispuesta a decírselas porque estaba teniendo “la peor cita de mi vida”. Él no ha dudado en pedir la cuenta y decirle a Elsa Anka que tenía prisa. Los dos querían salir corriendo de allí.

El aplaudido momento final

En el momento de la decisión final, Luisa ha explicado que no quería tener ninguna cita más con Med porque no había congeniado y él le ha saltado un “como mucho le podría brindar mi amistad”, pero ella le ha dejado claro que "no quiero ni eso", por lo que se llevó el aplauso de las redes sociales.