'First Dates' es un programa que no deja de sorprender. Lo cierto es que se han visto citas bastante curiosas, y no siempre han salido bien, aunque en otras ocasiones parece que los productores del programa dan con la pareja ideal.

En este caso, preparó una cita entre Fernando y Sara. Fernando es un hombre de 42 años, sevillano, y fan de Nacho Vidal. Afirmaba que le admiraba y que "siempre estaba rodeado de buen ambiente", y también se declaró como una persona muy activa sexualmente.

"Creo que soy polisexual, puedo estar un rato con una chica y si a las dos o tres horas conozco a otra, no le voy a hacer ascos, si me gusta, claro...", dijo Fernando a las cámaras del programa.

Por su parte, Sara, es una chica italiana procedente de una ciudad cercana a Milán, que llevaba tan solo 5 meses en España pero tenía bastante manejo del castellano. Decía que viviendo en Málaga se sentía más libre que en Italia, y que no quería volver. "No voy a volver a Italia. Estoy mejor en la Costa del Sol, allí me sentía oprimida y lo que quiero hacer es vivir".

Lo cierto es que tuvo una gran conexión con el sevillano, incluso cuando sonó la música se arrancaron a bailar, y Sara comentó que en su trabajo impartía clases de zumba, asique quiso mostrar de lo que era capaz.

También reconoció que Fernando le había hecho cambiar de opinión respecto a los hombres calvos, "me gustan los chicos con pelo, pero al hablar con él he cambiado de opinión. Es un hombre muy agradable y me gusta, aunque no tenga pelo".

Finalmente, como era de esperar viendo el resto de la cita, se besaron en el privado mientras tomaban el postre y ambos dijeron que querían una segunda cita.