Jorge Javier Vázquez acaparaba el pasado miércoles todas las miradas tras la publicación de un duro post en su blog contra Alaska y Mario Vaquerizo, a quienes defenía como "la gran decepción". Tan solo unos días después, la artista ha respondido a las palabras del presentador en los Premios Dial celebrados en Tenerife, una cita que los periodistas aprovecharon para preguntarle por este asunto.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, la intérprete de 'Dramas y comedias' explicaba que su opinión al respecto "es la contraria" a la de Jorge Javier: "Faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma un artículo no pueda hablar de lo que quiera".

La artista ha asegurado que las palabras del presentador no le han "dolido" por un claro motivo: "No me siento retratada. Es como si te dicen: 'Eres Pilar Rubio'. Gracias, pero no". "No hay nada que añadir. Si escribe un artículo sobre algo, es su opinión y eso va a misa", explicaba una Alaska que tampoco se ha sentido sorprendida: "Tampoco me lo esperaba, pero muchas veces puedes leer las cosas por detrás. No tiene ninguna importancia".

"Le tengo el mismo cariño que le tenía, nunca hemos sido amigos. Nos ha tratado siempre maravillosamente, en el programa nos lo hemos pasado bomba y supongo que seguirá siendo así", señalaba Alaska ante los medios antes de dejar claro que no tendría problema en saludar a Jorge Javier si se lo encontrara: "Yo soy ultraeducada, como queda bien reflejado en el artículo, soy muy educada y saludo a todo el mundo. Es un gran entretenedor".