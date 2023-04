First Dates nunca deja de sorprender. Fidel se presentó en el popular programa de Cuatro con la ropa de trabajo: un disfraz de gatito. Carlos Sobera no entendía el motivo por el que el valenciano había apostado por ese look para intentar encontrar el amor frente a todos los telespectadores.

Resulta que Fidel es un artista y cantante que decidió vestirse de "mendigo gatito" porque los viandantes prestan más atención a un gato callejero que a la gente que está pidiendo dinero para comer. Por lo tanto, vestido de felino exhibe su versión más crítica para cantar "cosas repugnantes" que se convierten en una sátira absoluta. El valenciano pensó que la jugada de enseñarle a toda España su otra faceta le podría salir bien. "Una vez quedé con una chica que tenía 15 gatitos y me quería adoptar", afirmó a Carlos Sobera. Judith entró por la puerta del programa y se quedó completamente alucinada con Mendigo gatito. La bilbaína había acudido a First Dates para cumplir una promesa que le hizo a su padre ya fallecido. Su cita, Fidel, no le gustó nada y menos tras una presentación fría. "¿Te gusta el pescado, miau?", le preguntó a la vasca el valenciano antes de que el silencio invadiese la cita. La mujer, muy seria en todo momento, se interesó por la razón que había provocado el disfraz de su cita. Fidel le contó que se ganaba la vida cantando con ese atuendo y que había sufrido depresión no hace mucho provocando que estuviese de baja bastante tiempo. Judith no sale corriendo al ver a su en #FirstDates10A por un único motivo: "Le hice una promesa a mi aita"https://t.co/5yQlAQ2LmX — First Dates (@firstdates_tv) 10 de abril de 2023 Judith, que trabaja en una multinacional de ropa, admitió ante la cámara su timidez y el aspecto de Fidel no le había ayudado a sentirse cómoda durante el programa: "He estado a punto de irme". A la hora de tomar la decisión final, ambas partes tenían muy claro que la cita no había ido nada bien. Fidel sintió en todo momento que Judith tenía "ganas de salir corriendo". Por su parte, la vasca tenía claro que no tenía ganas ni de ser amigo del valenciano. "Si te veo por la calle igual te daba alguna moneda y me quedaba a escucharte tocar", admitió. Además, decidió no irse en ese momento porque acudió el programa para cumplir la promesa a su padre cuando estaba enfermo. Con lágrimas en los ojos fruto de la emoción, Judith decidió contar su historia. La bilbaína volvió a casa de sus padres cuando su padre enfermó y veían juntos First Dates a diario. Por ello, la mujer le prometió que un día iría hasta el programa de Cuatro para intentar encontrar el amor.