'OT 2023' continúa tras la mejor gala hasta el momento de la edición, que se saldó con la expulsión de Omar. Noemí Galera y Manu Guix han repartido esta tarde los temas que tendrán que defender el próximo lunes en Prime Video, entre los que se encuentran éxitos de Ed Sheeran, Nathy Peluso, y Ana Belén, entre otros.

Además, aprovechando la conexión especial que existe entre ellos, 'Operación Triunfo' les ha encomendado a Juanjo y Martin la tarea de interpretar juntas 'God only knows', de The Beach Boys. Se trata de uno de los dúos más solicitados por los espectadores del programa, que han 'shippeado' desde el inicio del programa a ambos concursantes.

Por otro lado, como es habitual, las nominadas han vuelto a escoger sus temas para ganarse su permanencia en la Academia. Denna ha escogido el tema 'Dragón' de Lola Índigo para defenderse en solitario en el escenario del talent musical, mientras que Violeta intentará ganarse el favor del público con 'Es por ti' de Juanes.

Listado completo de repertorio de la gala 3:

'Dragón' de Lola Índigo - Denna (nominada)

'Es por ti' de Juanes - Violeta (nominada)

'Peces de Ciudad' de Ana Belén - Bea

'Bad habits' de Ed Sheeran - Salma y Paul

'Salvaje' de Nathy Peluso - Ruslana y Naiara

'God Only Know' de The Beach Boys - Martin y Juanjo

'I drove the night' de Cindy Lauper - Chris y Álvaro Mayo

'Perreo bonito' de Carlos Sadness y La Bien Querida - Álex Márquez, Chiara y Lucas

Este tercer reparto de temas realizado por Noemí Galera y Manu Guix ha contado con picos de más de 142.000 espectadores en el Canal 24 horas de 'OT 2023' en YouTube.