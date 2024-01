La gala de ayer de Operación Triunfo volvió a tener al aragonés Juanjo Bona en el centro de las cámaras. El de Magallón está siendo uno de los protagonistas que más está llamando la atención desde que se comenzará a emitir esta nueva edición del programa en Amazon Prime Video. Una velada muy esperada por los seguidores de OT, ya que era día de eliminación.

El de Magallón está viviendo unas semanas donde todo le sale de cara. Ayer, Juanjo Bona pudo celebrar la elección del nómada favorito de la semana que le brinda inmunidad para poder continuar en el programa y no ser eliminado. Salió elegido con un 33,6% de los votos y quedó por delante de dos de sus compañeros, Lucas y Ruslana.

El zaragozano se subió al escenario para interpretar 'La nave del olvido', una canción de la década de los 70 que fue cantada por José José. Juanjo cantó este sencillo en solitario, lo que le permitió ganarse al público y volver a cantar el próximo lunes solo en el escenario.

Un miembro del jurado en contra

Todo iba viento en popa para el de Magallón, pero un miembro del jurado no estaba del todo de acuerdo con la decisión tomada por la audiencia. Fue Conchita Buika quien, una vez más, se mostró sincera con el zaragozano para dar su humilde opinión sobre la actuación del concursante. "Ay, Juanjo, cariño mío, que te como todas tus cosas negras", empezó a decir la cantante antes de añadir otro cumplido: "Qué bonito es hacerlo todo tan bien y cantar tan bien".

Tras este comentario, la artista se decantó por lanzarla una indirecta al concursante: "Te tengo que ser sincera. Vas tan sobrado en el escenario que no has transmitido nada". Después, Buika justifica su respuesta anterior alegando que había interpretado un tema que le había costado "muchísimo". Antes de añadir: "Parecía que no estabas conectado con la canción. Acomodarse es peligroso (...) Si te acomodas se te duerme el tigre. El tigre hay que tenerlo hambriento".

Resto de la gala

El resto de la gala se desarrolló sin apenas incidentes y con un jurado proponiendo a cuatro concursantes a abandonar la academia la semana que viene: Lucas, Bea, Cris y Martin. Los profesores de OT acabaron salvando a Lucas, destacando su evolución en el concurso durante las últimas semanas.

Tras ser elegido nómada favorito, Juanjo tenía el privilegio de tener un voto que valía doble. Bona decidió escribir en la pizarra el nombre de Martín para romper el empate que tenía con Bea. Estos dos concursantes habían recibido tres votos por parte de sus compañeros.

De esta forma, Bea y Cris se estrenan como nominados y su continuidad en OT está en manos del público. La que ya no está es Violeta tras ser expulsada en la gala de ayer. Por otra parte, la zaragozana Naiara tuvo que interpretar una canción en inglés junto a su compañera Bea.