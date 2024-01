En 'Operación Triunfo' todo puede pasar. Violeta, una de las artistas favoritas de la gala 0 de 'OT', se ha convertido en la sexta expulsada del programa de Prime Video. La cantante se despidió este lunes de la academia después de un doloroso duelo contra su gran amiga durante el concurso, Chiara. La artista interpretó 'Blue Lights' en la última gala. Como ella misma ha descrito, fue una manera de bonita de "cerrar su paso por el programa'" después de haber vestido de azul la primera vez que pisó el escenario.

"Esta experiencia ha sido maravillosa. Estar en un programa como este con la exposición y todo lo que te permite aprender es un lujo", ha expresado este martes la joven tras su expulsión la pasada noche. "Me quedo con la ilusión de haber formado parte de este programa", ha añadido tras la experiencia. "Entramos sabiendo que tenemos que retarnos a nosotros mismos. Yo nunca me había dedicado a ser cantante, era periodista y la música la tenía como 'hobby'", ha explicado la exreportera de Telecinco.

Sensibilidad artística

Violeta ha estado nominada en dos ocasiones durante 'Operación Triunfo', momentos en los que ha tenido la oportunidad de elegir las canciones que interpretaba: 'Es por ti' y 'Blue Lights'. "He podido demostrar la sensibilidad y lo que me caracteriza como artista con las nominaciones. Es una forma de mostrarte cómo eres ante el público y cómo quieres ser como artista", ha asegurado.

El papel del jurado y las nominaciones han sido cuestionadas incluso por los profesores de la academia en alguna ocasión. "Estamos dentro de la burbuja y el único 'feedback' que tenemos son las valoraciones del jurado. Es la única forma que tenemos de seguir evolucionando como artistas", ha apuntado. Por su parte, ella se ha sentido "insegura" durante el programa ya que "nunca había hecho nada parecido a esto" y "le daba mucha importancia" a todas las valoraciones que recibía.

Sobre su experiencia en el concurso, Violeta ha confesado que vivió algunas situaciones complicadas en las que no sabía cómo se estaba viendo su paso por el programa desde el exterior. "Allí estás tan ajeno a todo que había momentos en los que sentía que no pintaba nada y no aportaba nada. Salir y ver la reacción positiva del público es algo que me enorgullece", ha manifestado la joven.

Polémicas y relaciones

La cantante ha sido protagonista de dos relaciones comentadas en las redes sociales: con Salma y Chiara. La 'triunfita' ha querido desmentir los rumores sobre un supuesto romance en el programa después de que Salma hiciera saltar todas las alarmas con algunos comentarios. "'OT' es un concurso que tiene esa parte de televisión. Cuando estamos dentro no somos conscientes del alcance de lo que se está viendo. A Salma la quiero igual que a Denna y a Kiki", ha asegurado. "Creo que lo que se ve fuera y vivimos dentro son cosas diferentes. A Salma la adoro porque ha sido parte de mí y lo seguirá siendo", ha zanjado.

Como algunos de sus compañeros expulsados anteriormente, la intérprete ya está preparando la grabación su primer sencillo tras su paso por el programa. "Estoy contenta con el primer 'single' y haber vivido la creación de una canción, que es un mundo que no conocía", ha comentado. "Tengo ganas de describirme como artista poco a poco porque tengo muchas referencias musicales diferentes", ha añadido. Durante la semana que viene, Violeta entrará en el estudio para grabar su primera canción, que verá la luz pronto.