Dos semanas después de ser expulsada del tanatorio de Paco Arévalo, Malena Gracia se sentaba en el plató de '¡De viernes!' y se veía las caras con el hijo del cómico con el objetivo de acercar posturas, pero lo cierto es que fue tarea imposible: "Con esta mujer no tengo nada de que hablar, no quiero nada con ella" confesaba Paco.

Para Paco es inconcebible tener buena relación con una persona que le ha hecho daño a su padre: "Como hijo, no quiero ver a mi padre mal y con una persona que le hizo sufrir, no quiero tenerla en mi vida" y Malena no entendía que le guarde ese rencor por todo lo que dijo cuando rompieron su relación.

Un encuentro que no llegó a ningún entendimiento y que provocó una fuerte discusión en plató... pero, ¿qué pensaba Malena días antes de producirse él cara a cara en plató? Europa Press pudo hablar con ella en la fiesta en Invest in Puebla y su intención era enterrar el hacha de guerra.

"El tiempo dirá, de este tema me vais a perdonar, no quiero hablar" y añadía: "solo he recibido tortas sin comerlo ni beberlo y críticas, estoy muy feliz, mi conciencia está tranquila y ya está" nos confesaba tan solo días antes de sentarse frente a frente con él. Además, nos comentaba que "a mí me gustaría que la gente fuera buena no guardara odio y rencores, yo como no guardo rencor a nadie soy feliz", pero lo cierto es que no lo ha conseguido.

No quería verla ni en pintura, pero en un plató sí. Malena Gracia y Paco, el hijo de Arévalo, se vieron las caras en '¡De viernes!', después de lo que sucedió en el tanatorio del humorista. Se han dicho de todo el uno al otro (hace pocos días, Paco dijo en 'Fiesta' que la actriz nunca ha querido a su padre) y ahora viven un tenso cara a cara.

Pese a que el programa ha invitado a los dos para intentar limar asperezas entre ambos, el enfrentamiento ha sido más que evidente, no han conseguido acercar posturas y el encuentro ha estado marcado por una gran tensión. Nada más entrar en plató, Malena le reprochó al hijo de Arévalo su actitud: ‘’Después del trato que recibí como comprenderás a mí que me traten mal, que traten de humillarme y hacerme daño, no es plato de buen gusto''.

Por su parte, Paco afirmaba que le habían dolido las declaraciones que la cantante hizo en ‘Socialité’ acusando a su padre de machista: "Yo no sabía que su padre iba a fallecer días después, pero los dos dijimos cosas. Las parejas rompen, se pelean...", se justificaba Malena.

Entre reproches por parte de uno y de otro, uno de los momentos más tensos del encuentro ha sido cuando Paco ha recordado cuando Malena aseguró en ‘Fiesta’ que le ofreció a su padre cuidar de su hija Nuri: "Se hace cargo su hermano que soy yo. Di la verdad, el final de esa conversación es que mi padre te dice que para eso está su hijo. A día de hoy el tutor legal de mi hermana soy yo’’.