En el mejor momento de su vida a todos los niveles, y tan solo una semana después de ser galardonada con el Premio Princesa de Girona Arte 2024, Vicky Luengo estrena su proyecto más arriesgado y especial: la serie 'La Reina Roja', basada en la exitosa novela de Juan Gómez-Jurado y en la que se mete en la piel de la protagonista, la inigualable agente Antonia Scott.

La première de la serie ha tenido lugar en Madrid donde los medios de comunicación han podido hablar con la actriz y preguntarle por su reciente encuentro con la Reina Letizia, precisamente durante el acto central del Tour del Talento en el que recibió el premio que lleva uno de los títulos de la Princesa Leonor, donde la monarca, saltándose el protocolo y haciendo gala de su naturalidad y su cercanía, se deshizo en gestos de cariño y complicidad con ella.

"La verdad es que estoy contentísima, no me lo esperaba. Ha sido un premio precioso, no me puede hacer más ilusión, siento que soy muy afortunada. La Reina me parece una gran cinéfila, sabe muchísimo de cine y me parece maravilloso porque el cine forma parte de la cultura, la cultura hace país y creo que tenemos un cine español maravilloso, y creo que es maravilloso que la Reina lo apoye" ha reconocido agradecida, sin ocultar la gran impresión que se llevó de doña Letizia.

"Me dijo que había visto el tráiler de Reina Roja y que tenía muchas ganas de ver la serie, estoy entusiasmada" ha añadido, revelando cuál fue su conversación con la monarca y lo ilusionada que está porque la madre de la princesa Leonor no piense perderse su serie.