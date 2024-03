Isa Pantoja se ha sentado en '¡De viernes!' para hablar de su infancia, su adolescencia y de los aspectos más polémicos de su vida, una vida marcada por la fama de su madre y por los turbios episodios vividos en Cantora.

Santi Acosta ha sido el encargado de preguntarle a Isa sobre uno de los momentos más complicados de su vida, el momento en el que se enteró de que Isabel Pantoja no era su madre biológica, que era adoptada.

Con lágrimas en los ojos, Isa Pantoja ha recordado el día que descubrió sus orígenes en el colegio: "Yo tenía siete años y una niña en el colegio británico al que iba en Marbella me dijo que era adoptada, yo no sabía ni qué era eso (...) Ese mismo día mi madre vino a mi habitación y me dijo que yo era una niña muy bonita y que ella se puso frente a mí y me preguntó si me iba con ella, que yo como era muy pequeña y no sabía hablar no dije nada pero la abracé y ya no nos separamos".

De esta manera le explicó Isabel Pantoja a su hija que era adoptada, diciéndole además que sus padres biológicos habían muerto en un accidente de tráfico. Cuando en 2014 Isabel Pantoja entró en prisión, la madre biológica de Isa Pi aprovechó para salir a escena y contar en un canal de televisión que fue ella quien dio en adopción a la pequeña, poniendo en duda la manera en la que la cantante se hizo con la niña.

Isa asegura que no quiere saber nada de su madre biológica, al menos ya no: "Si ella hubiera intentado ponerse en contacto conmigo cuando cumplí 18 años la habría escuchado, pero esperó a que mi madre entrara en prisión, para mí mi única madre es mi madre (Isabel Pantoja)".

Isabel Pantoja ¿Abuela por sorpresa?

Isabel Pantoja podría seguir los pasos de Ana Obregón el próximo año y convertirse en abuela. Algo que ya es de la hija de Isa P y de los pequeños de Kiko Rivera. '¡De viernes!' muestra una nueva entrevista a Isa Pantoja este 15 de diciembre y la hija de la cantante responderá a la pregunta que mucho le hacen desde que se casara con Asraf Beno...

"Isa, ¿Te planteas tener más hijos?", le preguntaba Santi Acosta. Sin dudarlo, ella respondía que sí pero, cuando el presentador quería saber si ya están "en ello" la risa se apoderaba de la entrevistada, que contestaba de forma ambigua. "No, bueno no sé porque... No sé, la verdad, ya te contaré pero no, no sé", decía Isa ¿Qué quiere decir? Todas las respuestas, este 15 de diciembre a las 22.00 h. en Telencico.

Abanono de Cantora

Isa Pantoja es consciente de que no todos los habitantes de la finca la querían por igual, pese a ser una niña, Isa notaba que entre los muros de Cantora había personas que no estaban felices con su presencia allí: "Cuando eres pequeño notas si hay alguien que te da cariño y si hay alguien que te da menos cariño".

Sobre el día que decidió abandonar Cantora Isa lo recuerda todo, desde la forma en la que salió de la finca en el coche de su pareja por aquel entonces, Alberto Isla, hasta los motivos exactos por los que decidió abandonar su casa a toda prisa nada más cumplir 18 años:

"Todo empezó a cambiar cuando estuve con el primer chico, del episodio de la manguera (su hermano la roció con agua al enterarse de que ya mantenía relaciones sexuales) no quiero hablar, pero pasó cuando yo tenía 17 años. Nunca hablaba con mi madre sobre sexo, yo no tenía ni idea de cómo se hacían las cosas, mi primer amor fue el padre de mi hijo. Descubro que estoy embarazada cuando empiezo a notar cambios en mi cuerpo y no me viene el periodo. Se lo conté a mi madre y ella me dijo que me hiciera un test, me lo hice con ella y salió que sí, se paró mi mundo. Mi hermano me dijo que lo mejor era que no lo tuviera porque era muy joven".