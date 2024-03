Los rumores de que Nagore Robles tiene nueva pareja no dejan de repetirse en la prensa rosa. Y es que la conocida colaboradora de televisión ya no se esconde y presume de amor en redes sociales. El romance nace con diferencia edad, que no es que importe, pero es un dato. A sus 45 años la nueva novia de Nagore tiene veinte años menos que ella. Se trata de la tiktoker Carla Flila, de 25 años, conocida en redes sociales por protagonizar una viral ruptura amorosa con su anterior pareja, Noelia, otra joven creadora de contenido.

Eso sí: Nagore y Carla todavía no han hecho oficial su noviazgo.

Las redes sociales aportan pruebas: se van de vacaciones, interactúan en las redes y tienen escapadas especiales que empiezan a compartir. Además, Nagore ya ha introducido a Noelia en su grupo de amigos Dulceida y Alba Paul.

La pareja, que nunca ha confirmado que estén saliendo, tampoco se esfuerzan en demostrar que son solo amigas.

De hecho, para sus seguidores en redes sociales esta última escapada no es más que una confirmación de lo que parece evidente: "Cuando confirmen que son pareja, nos hacemos los sorprendidos", decían en comentarios.

La salud de la presentadora

Los seguidores de Nagore Robles están preocupados por la salud de la presentadora que salió hace un tiempo del quirófano. Ha sido la propia Nagore quien lo ha contado en sus redes sociales, destacando que sufría "un dolor insoportable". Y de hecho, comparte una imagen con la cicatriz que le dejó la operación.

Explica la presentadora que la cirugía "duró una hora y veinte minutos, y la cirujana localizó rápidamente lo que me estaba dañando el nervio y me provocaba tantíimo dolor". Eso sí, aseguró que "he tardado mucho en decidirme a operarme porque la medicación me permitía informarme hasta estar completamente segura".

Sin embargo, la semana pasada "sentí un dolor insoportable" y después de hablar con la doctora e informarse, tuvo claro que "debía intervenirme sin necesidad de atornillarme".

Ahora, tras pasar por el quirófano, "me toca reposar, recibir mimos, ser paciente y tomármelo con calma, pero estoy segura de que opté por la mejor decisión, acabo de llegar a casa y no siento ningún dolor".

Gran Hermano

Nagore Robles se dio a conocer en la undécima edición de Gran Hermano, una temporada que marcó un éxito en audiencia y propulsó la carrera de la presentadora vasca. Su participación en reality shows no se limitó a eso; en 2011, ya como personaje famoso, se sumergió en Acorralados: Perdidos en el Bosque, una versión anterior del actual "Pesadilla en el Paraíso". La victoria en el programa incrementó su presencia en la televisión y allanó el camino para colaboraciones en programas como El Programa de Ana Rosa y Mujeres, Hombres y Viceversa, llegando incluso a presentar este último en sustitución de Toñi Moreno durante su baja por maternidad.

Su incursión más reciente como presentadora fue en la segunda temporada de "Pesadilla en el Paraíso", una experiencia que se vio truncada prematuramente debido a los bajos índices de audiencia.

En la actualidad, Nagore utiliza sus redes sociales como plataforma para compartir sus experiencias diarias. Una publicación reciente llamó especialmente la atención de sus seguidores, en la cual detalló los avatares de su día, marcado por circunstancias desfavorables. "Hoy he tenido un día fatal, me desperté a las cuatro de la mañana, me dolían las piernas por el esfuerzo que estoy haciendo para la próxima carrera, y mi mente no podía dejar de divagar, pensando en mil cosas a la vez".

Además, Nagore Robles compartió en su cuenta de Instagram los desafíos que enfrenta para encontrar vivienda, revelando: "Según llegué a casa, me eché a llorar, lo necesitaba porque iba a explotar".