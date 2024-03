Sale a la luz un bombazo en el mundo del corazón. Se trata de una noticia muy sonada que tiene a Ana María Aldón, ex de Ortega Cano, como principal protagonista. Durante la emisión de 'Fiesta', Emma García se puso seria y anunció algo que iba a cambiar el rumbo profesional de Ana María Aldón. Con todo el plató en silencio, desvelaba que era el último día de la diseñadora como colaboradora del programa. Después de dejar ojipláticos a sus compañeros, Ana María anunciaba el por qué de esa decisión: es la nueva concursante de GH DÚO.

Sin esconder sus sentimientos frente a este nuevo reto, Ana María Aldón confesaba sentir "miedo por lo que dejo fuera". Aprovechaba para descartar una hora sin cámaras con alguno de sus compañeros y rivales del reality pero no descartaba tirarse a los brazos de Eladio en caso de que le visitara en la casa. Antes de despedirse temporalmente del programa, ha asegurado que Eladio le ha dado vía libre para ser ella misma en el reality, desmintiendo que sea una persona celosa.

No han faltado las muestras de cariño y admiración de sus compañeros. Belén Rodríguez salía en su defensa, destacando su gran esfuerzo y espíritu de superación y asegurando que siempre estará de su lado durante la emisión del reality. La que fuera mujer de José Ortega Cano convivirá junto a Luca Onestini y Elena Rodríguez, los otros dos concursantes confirmados hasta la fecha.

Las novedades de GH DÚO

Ana María Aldón tiene un nuevo e inminente proyecto profesional. La colaboradora de 'Fiesta' se une a Elena Rodríguez (madre de Adara y concursante de 'Supervivientes') y Luca Onestini (ganador de 'Secret Story') como concursante de 'GH Dúo', siendo los trees únicos nombres confirmados por la cadena hasta el momento. A ellos se unirá también Lucía Sánchez (concursante de 'La isla de las tentaciones').

Sin embargo, tan solo la pareja formada por Elena y Luca es la única que conocemos al completo, pues el programa tampoco ha confirmado quién será la persona que acompañe a Ana María en esta nueva incursión en el mundo del reality. La colaboradora ya pasó hace unos años por 'Supervivientes', donde quedó en segunda posición, y ahora vuelve a dar el salto al mundo reality como inquilina de Guadalix de la Sierra, ¿pero quién será su pareja?

Hay varias opciones sobre la mesa, como por ejemplo su hija Gema Aldón. No sería de extrañar que madre e hija compartieran experiencia en la casa más famosa de la televisión, pues ambas ya tienen experiencia en este tipo de formatos y sería atractivo verlas a ambas juntas. Aunque quizás la cadena haya preparado una bomba y tenga en mente que la colaboradora concurse con su ex pareja, José Ortega Cano. Aunque es altamente improbable que esto ocurra, no deja de ser una opción que será un auténtico bombazo.