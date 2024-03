First Dates comenzó ayer una nueva semana con el objetivo de que todos los solteros, que pasan por uno de los restaurantes más famosos de la televisión en España, logren encontrar a su media naranja. El programa presentado por Carlos Sobera reúne cada noche a miles de personas que siguen el 'show' para después opinar por redes sociales de algunos momentos que son historia de la tele.

Malú y Fabio protagonizaron una cita que tenía todos los ingredientes para tener éxito, pero se convirtió en un absoluto fracaso con un momento nunca antes visto en el programa. Los dos jóvenes tendrán que seguir buscando el amor fuera de la pantalla, aunque uno de los dos lo tiene más cerca de lo que parece.

Una cita inesperada

Malú tiene 28 años y es amazona aunque la gente no entiende cómo puede hablar con su yegua. La joven acudió a 'First Dates' con un anillo de prueba para saber si su cita se asusta con facilidad. "Si esto te asusta, no eres para mí", afirmó la ovetense que sueña con tener una boda de cuento con caballos e inmersa en la naturaleza.

Por su parte, Fabio vive en Sevilla a sus 34 años y le encanta su frase “si sabes lo que vales, ves y busca lo que te mereces”. El sevillano se tiene que comprar las camisas elásticas porque ya no le entra el brazo, pero se define como un tipo natural que no refleja su apariencia. Al ver el anillo que le había dejado su cita, Fabio se ha sentido como si le llevarán al altar, pero ha dicho que a él, el compromiso no le asusta.

Cuando se han encontrado en la barra del restaurante, el joven sevillano ha alucinado con la belleza y altura de su cita: "Me saca dos cabezas". Ella se ha fijado en su camisa y en lo "apretada que la lleva". El soltero le ha contado que trabajaba en la hostelería y ella le ha dicho que ella compaginaba su trabajo con caballos, con trabajos de moda.

Han coincidido en su amor por los animales y en su sensación ante la envidia que despiertan en la gente por su físico. A ella no le suelen gustar los tipos de gimnasio, está acostumbrada a algo más normal “más rústico”.

Malú saca el móvil y se pone a escribir a su enamorado

Lo mejor de la cita ha llegado al final de la misma. A Malú no le ha gustado mucho que a Fabio no le gustara la Feria, que fuera costalero y que su meta no fuera pasar por el altar. Estaba un poco desilusionada con su cita y con la excusa de buscarle en Instagram, ha cogido su móvil y se ha puesto a chatear con su enamorado “me he dado cuenta de que estoy enamorada, le he puesto ‘Te amo’ y todo, y él no se ha dado ni cuenta”. Sí, estaba hablando con su enamorado mientras estaba conociendo a otra persona en ‘First Dates’.

En el reservado, los solteros han hablado de sus cuádriceps y se han mirado mucho al espejo, pero entre ellos no ha surgido nada de nada. Ella le ha explicado que se había asustado con tanto músculo “estoy acostumbrada a echarme sobre un colchón blandito” y él también le ha confesado que no le había gustado su altura, y que no había sentido una atracción física.

Ella ha alucinado “soy fea, me parto, soy una bellísima persona”, Malú ha flipado porque nunca le habían dicho que no habían sentido atracción física por ella y él le ha dicho que fea no era, pero que a él no le había gustado.