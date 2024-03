'Supervivientes 2024' está dejando muchos momentos para el recuerdo, pero lo cierto es que todavía no hemos visto ninguna trama de amor entre ninguno de los concursantes. Al menos por ahora. Eso sí, parece que dos participantes están acercándose demasiado y... quien sabe, la llama del amor podría surgir en cualquier momento.

Esos dos concursantes son Gorka y Miri, que están disfrutando de los primeros días juntos en su nuevo grupo y han mantenido una conversación que podría ser el inicio de un acercamiento.

Disfrutando de una de las horas más tranquilas, la de la siesta, Gorka aprovechaba el momento para preguntarle a Miri por su timidez: "Oye, ¿te puedo decir en confianza una cosa que llevo pensando y nunca te he querido preguntar...? No sé por qué es, pero como que no preguntas mucho a la gente sobre sus vidas, no sé si porque te da vergüenza".

Tras escuchar sus palabras, Miri aseguraba que "es porque quiero descubrir, porque me das intriga", pasando así de una pregunta general a centrarse solamente en él y añadía: "Voy poco a poco, no sé".

Aunque la conversación quedó ahí, el concursante sí que ha hecho declaraciones ante las cámaras asegurando que "lo que más me gusta de Miri es que es una chica con mucha energía y que es de corazón puro".

Además, ella también ha confesado que "Gorka es un niño monísimo" y además "me gusta su iniciativa y bueno, él me gusta"... ¿sonarán campanas de amor en Honduras?