El 31 de diciembre prometía ser el día más especial en la vida de Gabriela Guillén, ya que era la fecha en la que salía de cuentas y en la que estaba previsto el nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, 72 horas después desconocemos si la ex de Bertín Osborne ya es madre o si, por el contrario, el pequeño se está haciendo de rogar.

Dispuesta a que su maternidad no trascienda a los medios de comunicación porque quiere vivir esta etapa con tranquilidad, la fisioterapeuta ya aseguró hace varias semanas que en su cabeza no estaba anunciar públicamente la llegada al mundo de su bebé. De ahí que la expectación sea máxima ante la falta de noticias de Gabriela en los últimos días.

A pesar de que la presencia de cámaras a las puertas de su casa es una constante, la uruguaya no se ha dejado ver desde el pasado 28 de diciembre, activando todas las alarmas acerca de que ya podría ser madre.

Prueba de paternidad

Ajena al nacimiento del que podría ser su nuevo hermanito -serán las pruebas de ADN las que lo determinen a petición de Bertín- Eugenia Osborne ha regresado a Madrid con su novio Miguel Barreiro tras despedir 2023 en Fuerteventura. Y ha sido a su llegada a su domicilio cuando se ha desmarcado de la maternidad de Gabriela, confesando que aunque ha hablado con su padre para felicitarle el año nuevo, no sabe si ha tenido contacto con la paraguaya: "No lo sé, no he hablado con él de eso. No hablamos del tema, de verdad" ha asegurado.

Muy discreta, la influencer tampoco ha querido pronunciarse sobre la condición que Gaby le habría impuesto al cantante para que su bebé se hiciese las pruebas de ADN: que todo se llevase a cabo en el Instituto Nacional de Toxicología para tener garantías. "Mi padre está bien, pero es que no sé nada de esto y ya sabéis que no voy a hablar del tema" ha zanjado, sin hacer ninguna declaración acerca de si ya ha podido nacer el nuevo miembro de la familia.

"Bertín Jr"

‘Así es la vida’ ha empezado el primer programa del año con una gran incógnita. Dos de los grandes personajes de 2023 han empezado el 2024 con un bombazo y ellos son nada más y nada menos que Bertín Osborne y Gabriela Guillén.

El programa ha podido dar la exclusiva al inicio de la tarde y ha sido la reportera Lourdes Pineda la que ha dicho, mirando a cámara, que el presentador y la modelo ya son padres de su primer hijo en común.

El cantante y presentador ha sido padre a los 69 años, pero, tal y como ha explicado José Antonio Avilés, no ha conocido a su hijo "todavía": “Está con su familia y con sus niños en Sevilla. No sé si el viernes se desplazará a Madrid”, explicaba el colaborador, que añadía que, de momento, el de ‘Buenas noches, señora’ "se encuentra en la finca y no tiene intención de ir" al lado de la madre de su hijo.