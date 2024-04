La familia real ha protagonizado varias escenas esta Semana Santa. Desde su breve parada para cenar en el restaurante "El Patio" de La Almunia de Doña Godina hasta su paseo con el resto de la muchedumbre por las calles del centro de Madrid para ver la procesión de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo.

Felipe VI y Letizia han disfrutado de la compañía de la princesa Leonor y la infanta Sofía tras varios meses separados por los estudios académicos y militares de las jóvenes. Las imágenes de los Reyes se han compartido en todos los medios de comunicación, este incluido, llenando la escaleta de los programas de prensa rosa.

En el programa D Corazón de RTVE, Terelu Campos, colaboradora habitual con un pasado repleto en Telecinco, desveló la historia común entre su hija Alejandra Rubio y la princesa Leonor. Cuando eran niñas, las dos jóvenes, que iban al mismo colegio, tuvieron un pequeño percance que nunca había salido a la luz.

"Alejandra era muy vergonzosa y me contó que Leonor intentó darle un beso, pero se quitó por miedo a los guardaespaldas", afirmó Terelu durante el programa provocando las risas del resto de presentes. "No me creo que hayas dejado a una niña pequeña sin darle un beso", le dijo en su momento Campos a su hija Alejandra, más mayor que Leonor y que nunca mantuvo una amistad con ella cuando asistían al colegio Santa María de los Rosales de Madrid.

Terelu y Alejandra han comentado en ocasiones la llegada de Leonor al centro, sobre todo, en el aspecto de seguridad y la alimentación. "Se notó mucho en el comedor, el cambio de alimentación fue grande. Había muy poco rebozado, la comida se volvió más sana", explicaba a las cámaras de RTVE sabedora de que la alimentación es una de las principales preocupaciones de la reina Letizia.