Una semana después de recibir el alta hospitalaria tras más de 15 días ingresado en una clínica de Málaga, el estado de Julián Muñoz sigue siendo preocupante. A pesar del hermetismo que rodea a su enfermedad, su familia -que no se separa de él en estos durísimos momentos- reconoce que su estado es "grave" e "irreversible", aunque aseguran que está "tranquilo", que "reconoce" a sus seres queridos y que está siguiendo el mismo tratamiento -se habla de paliativo- que seguiría si continuase en el hospital.

Mientras la preocupación por el exalcalde de Marbella es máxima, Isabel Pantoja prefiere mantenerse al margen y, centrada en el concierto que ofrecerá el próximo 13 de abril en el Wizink Center de Madrid, y se ha llegado a especular con que podría solicitar la pensión de viudedad si a Julián se pasase algo por un documento que firmaron ante notario para reconocer que eran pareja de hecho y que ella pudiese visitarle en prisión.

Ante la gravedad del que fuera su pareja, José Manuel Parada -que no mantiene ningún tipo de relación con la tonadillera a pesar de que durante años fueron íntimos amigos- no ha dudado en mandar un mensaje a la viuda de Paquirri: "No sé lo que estará sintiendo Isabel, pero yo creo que tiene que tener ese punto de humanidad. Es un hombre con el que vivió 5 o 6 años y, hombre, saber que está tan mal de salud. Me imagino que le importará", ha comentado, poniendo en duda que por su cabeza pase pedir una pensión de viudedad como se ha dicho.

Una "locura sentimental"

Sobre cómo se encuentra Julián, el periodista se ha puesto en contacto con Mayte Zaldívar y, como ha contado a EP, "me pidió que respetásemos estos momentos de intimidad, pero sé que no está muy bien y que tanto ella como sus hijas están cuidándolo constantemente, están allí siempre con él, acompañándole". "Y le dije, pues si está en un momento de lucidez, mándale un abrazo muy fuerte mío, que se lo mando con todo el corazón porque le tengo cariñete porque lo conozco de hace muchos años, de antes de estar con Isabel Pantoja", explica.

Para Mayte y su apoyo incondicional a Julián a pesar de lo polémica que fue su separación tras la irrupción de la cantante en la vida del exalcalde de Marbella, comprensión absoluta. "Pasa en muchas parejas, que de repente uno de ellos le da una locura sentimental y entonces se hacen cosas tremendas de las que yo creo que Julián está realmente arrepentido porque él se volvió loco con Isabel y de repente se olvidó de que tenía una mujer con la que estaba casado de muchísimos años y que tenía una familia formada y se olvidó de todo", afirma, convencido de que una vez se pasó "esa locura sentimental", Mayte "ha sido la mujer que ha estado ahí durante muchísimos años y como dice ella, 'es el hombre con el que formé una familia'. Y ahí va a estar hasta el último momento, cosa que me parece muy bien" asegura.