El fichaje de David Broncano, que finalmente ha salido adelante tras semanas de polémica, no era el único asunto pendiente que tenía RTVE en su Consejo de Administración de este miércoles. Además de dar luz verde a la adaptación de 'La Resistencia', la Corporación pública también ha aprobado la adquisición de 'That's my jam' y la renovación de 'El cazador'.

De esta forma, 'That's my jam' tendrá una nueva vida tras su paso por Movistar Plus+, donde contó con una primera temporada capitaneada por Arturo Valls. Se trata de la adaptación del exitoso formato homónimo estadounidense, creado y presentado por Jimmy Fallon. Cada entrega del programa, producido por Lacoproductora, recibe a dos parejas de estrellas invitadas que participan en pruebas y retos para demostrar sus habilidades y conocimientos musicales. Paco León, Amaia Romero, Rigoberta Bandini, David Bisbal, Jaime Lorente, Chanel, David Bustamante, María Pelae, Abraham Mateo, Edurne, Joaquín Reyes, Marta Sánchez o Mala Rodríguez son algunos de los famosos que pasaron por el formato, que será una de las grandes apuestas de TVE para la franja de prime time. TVE renueva 'El cazador' El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado la renovación de 'El Cazador', uno de los pilares fundamentales en las tardes de La 1. El concurso, presentado por Rodrigo Vázquez, arranca este mismo miércoles una nueva etapa con importantes cambios en su mecánica. Además, a partir de mañana, La 1 emitirá una entrega diaria de 'El Cazador Stars', con famosos que intentarán conseguir dinero para causas benéficas. Terelu Campos, Paula Vázquez, Rocío Carrasco, Alba Carrillo, José Corbacho, Víctor Janeiro o Eduardo Navarrete serán algunos de sus protagonistas.