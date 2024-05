Christian Gálvez y Patricia Pardo son una de las parejas de moda en España. Los dos periodistas están viviendo una de las mejores etapa de su vida tras el nacimiento de su hijo en común Luca. El cuidado del bebé ha provocado un frenazo en la vida social de ambos, que han vuelto a ser noticia en las últimas horas al acudir a un evento solidario.

"Es la segunda vez que salimos sin el bebé. Estamos tranquilos, todavía es muy pequeño, pero está todo muy bien", afirmó Pardo a los micrófonos de Europa Press acerca de la dificultad de dejar en casa a su pequeño para asistir a este tipo de eventos. Misma opinión tiene Christian Gálvez. "Siempre dejamos un trocito de nuestro corazón en casa. Ya deseamos volver a verle porque es la mayor ilusión de nuestra vida. Es importante echar también de menos a todas las personas que amas, aunque las acabes de ver", explica el antiguo presentador de Pasapalabra sobre el bebé de tan solo cuatro meses.

La pareja alabó también el papel que están teniendo las hijas de Patricia Pardo ayudando en todo momento al cuidado de Luca. "Están siendo muy ricas con él, son preciosas", elogió el presentador que le preparó una sorpresa a su pareja por el Día de la Madre. Un Christian Gálvez que se está estrenando en la complicada misión de ser padre, algo que no sucede con Pardo, madre ya de tres hijas. "Es la maestra, la que me enseña, pero también está aprendiendo", confesó.

La pareja se mostró muy cómoda en todo momento con la prensa hasta que tuvieron que responder a la pregunta de si están pensando en ser padres otra vez. "Yo he aprendido a nunca decir de este agua no beberé. No vamos a decir nada esta vez por si acaso, estamos muy agradecidos, muy felices. Todavía nos estamos acostumbrando a ser cinco", concluyó Pardo sobre la posibilidad de tener un nuevo bebé junto al presentador.