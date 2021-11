Diciembre es, tradicionalmente, el mes de sofá, manta y peli. El mes de la Navidad es también el de pasar tiempo en familia y refugiarse al calor de la calefacción de las gélidas temperaturas del exterior. Las plataformas como Netflix y HBO Max lo saben y por ello han preparado un calendario de estrenos potente para el último mes del año, tanto en películas como en series. No es una tendencia nueva, ya que esta apuesta es idéntica a la que han repetido año tras año las grandes empresas cinematográficas.

Netflix

3 de diciembre - 'La casa de papel'

Llega el final de una de las series españolas con más repercusión de los últimos tiempos. La segunda parte de la quinta temporada de 'La casa de papel' llega a Netflix dispuesta a no dejar a nadie indiferente. El impactante final de los primeros cinco episodios de la traca final son solo un adelanto de lo que está por llegar. Por fin se resolverá si la banda de El Profesor consigue llevarse el oro del Banco de España.

15 de diciembre - 'Élite. Historias breves'

Netflix quiere explotar al máximo el empuje de 'Élite' y por eso se ha inventado un nuevo producto para explotar el fenómeno adolescente. La segunda temporada de 'Élite. Historias breves' presenta cuatro relatos diferentes divididos en tres episodios con un enfoque más íntimo y que sirven como aperitivo de la quinta temporada, que todavía no tiene fecha de estreno.

15 de diciembre - 'Fue la mano de Dios'

La última película de Paolo Sorrentino, que recogió el aplauso de la crítica en el Festival de Cine de Venecia, llega a España de la mano de Netflix. Ambientada en el Nápoles de los años 80, el director italiano cuenta en 'Fue la mano de Dios' su historia más personal en un ambiente que mezcla amor, pérdida, cine, fútbol, destino y familia. La figura de Maradona es clave para los protagonistas.

20 de diciembre - 'American Crime Story. El caso Lewinsky'

Tras desgranar el juicio a O. J. Simpson y el asesinato de Gianni Versace, la tercera temporada de la serie de Ryan Murphy cuenta, en formato miniserie de diez capítulos, el escándalo alrededor de las infidelidades del presidente de Estados Unidos Bill Clinton. Entre el reparto sobresalen nombres como Sarah Paulson, Clive Owen o Cobie Smulders.

22 de diciembre - 'Emily en París'

Una de las series más ligeras de Netflix y una de las que más éxito inesperado cosechó en su estreno vuelve con una segunda temporada con, aparentemente, la misma frescura que la primera. En los nuevos episodios de 'Emily en París', Lily Collins volverá a ponerse en la piel de la joven estadounidense que viaja a la capital francesa para hacerse un hueco en la difícil industria de la moda. Su creador, Darren Star ('Sexo en Nueva York', 'Melrose Place'), afirma que la protagonista asimilará mejor la cultura en esta nueva entrega y tratará de aprender el idioma.

24 de diciembre - 'No mires arriba'

Con un reparto estelar encabezado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Mery Streep y Ariana Grande, 'No mires arriba' apunta a los Oscar. El largometraje narra cómo una estudiante de Astronomía y su profesor tratan de avisar a la humanidad de que un cometa ha entrado en la órbita solar y amenaza con provocar una catástrofe. ¿El problema añadido? Nadie hace caso a sus advertencias.

HBO Max

9 de diciembre - 'And Just Like That'

La gran apuesta de HBO Max para el mes de septiembre tiene pinta de ser un valor seguro. Las protagonistas de la célebre 'Sexo en Nueva York' vuelven con 'And Just Like That', la serie que narra la vida de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) en la actualidad, 17 años después del fin de la producción original. La gran ausente es Samantha (Kim Cattrall), que se ha desmarcado del proyecto por sus diferencias con el resto del elenco.