Los independentistas catalanes han repetido hasta la saciedad aquello de Espanya ens roba, y no dejan de tener razón, lo que pasa es que es un trazo demasiado grueso. Ni Aragón, ni Cantabria, ni Andalucía, ni Castilla, etc. roban nada. Son víctimas como ellos de los que sí se aprovechan. Los que tienen sistema fiscal propio.

En España hay tres sistemas fiscales. El común, el de los perjudicados, en el que estamos prácticamente todas las comunidades. En segundo lugar, está el vasconavarro (son dos, pero a efectos de análisis el mecanismo es el mismo). El llamado Cupo, lo que hace es que en lugar de recaudar el Estado y luego transferir el dinero a Euskadi y Navarra, lo recaudan directamente ellos y luego le pagan al Estado por los servicios que les presta (policía, fronteras, ejercito etc.). ¿Dónde está el truco? En que Euskadi y Navarra son regiones muy ricas y por tanto recaudan mucho. Pero luego no lo meten al fondo común, por lo que somos aragoneses, catalanes, etc. los que tenemos que poner su parte para garantizar servicios en regiones menos favorecidas. Es como pagar la ronda en un bar a escote, en la que hay un amigo que está en paro. Y se decide que no pague, pero entonces aparecen otros dos (de los que les tocaba pagar y que son los más ricos de la mesa) y dicen: «yo solo me pago lo mío».

El tercer sistema es el que tiene Madrid y es la capitalidad. Madrid, al ser la capital, cuenta con 1 de cada 3 funcionarios del Estado en su región y ese exceso no está constituido por administrativos que hacen DNIs, sino por Secretarios de Estado, altos funcionarios, Militares de alto grado o el director del Museo del Prado. Estos funcionarios pagan su IRPF y se toman los cafés en Madrid (pagan IVA y generan empleo indirecto). Además, hay 120 embajadas con todo su personal que también toma cañas en Madrid. Podríamos hablar también de Barajas. Esto hace que Madrid tenga mucha más base para recaudar y así se puede permitir por ejemplo eliminar sucesiones o bajar el IRPF. Y provocar una competencia desleal, que hace que gente con dinero se empadrone en Madrid. Ese dumping fiscal que pueden hacer por ser la capital es el Madrid ens roba.