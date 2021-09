Somos el equipo de enfermeras de la Residencia de Mayores Romareda dependiente del IASS, escribimos para expresar nuestro malestar por la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro centro de trabajo.

Estamos cansadas, agotadas... Cubriendo turnos que no nos corresponden en días de descanso, para «salvar la planilla», trabajando a mínimos e incluso bajo mínimos con la misma carga de trabajo, intentando llegar a todo para que no repercuta en la calidad asistencial a nuestros mayores, y sin una solución a corto o medio plazo por nuestros superiores.

Mientras tanto no obtenemos soluciones, somos conscientes de la situación de necesidad que atravesamos de personal de enfermería y que tenemos las de perder frente a gigantes hospitalarios, pero ya no podemos más. La situación ya es insostenible y no vemos la luz al final del túnel, bajas sin cubrir, acumulando días y días de exceso de jornada y cruzando los dedos para que no surja ninguna baja más, aunque a este ritmo el cansancio y agotamiento mental hace mella ya en nosotras...

Queremos que la sociedad y los familiares sean conscientes de la realidad que vivimos y que desde los altos cargos nos propongan soluciones realistas que nos faciliten el descanso y la buena práctica para poder seguir ofreciendo la mejor calidad asistencial a nuestros residentes como hasta ahora se venía haciendo.