Hoy hace un año que una mujer de 80 años llamada Emilia Nájera se ponía la primera vacuna contra el covid en Aragón. Ante la posibilidad o no de inocularse esa primera dosis de Pfizer contestó a la prensa: «No me lo pensé en ningún momento» . Y así lo hizo en la residencia de mayores Romareda de Zaragoza tal día como hoy de 2020. En esas fechas, el covid ya había dejado su huella imborrable en residencias, centros sanitarios y hospitalarios. Y la vacuna llegó como un salvavidas no exento de dudas y miedos. A día de hoy, a Emilia ya le han inoculado su tercera dosis de refuerzo y fortalece su protección con el uso de mascarillas y la toma de precauciones.

Las cifras de este primer año de vacunación frente al covid-19 en Aragón son significativas: el 85% de los aragoneses mayores de 5 años tiene la pauta completa. El 87% de los mayores de 70 años cuenta con la tercera dosis de refuerzo. Y la vacuna pediátrica va a muy buen ritmo. Y si al principio los debates se centraban en el tipo de vacuna, hoy nadie discute que todas desarrollan inmunidad, se llamen Pfizer, Moderna o Janssen. Porque han venido para quedarse. Desde que comenzara la pandemia en febrero de 2020 y hasta diciembre de ese año, en Aragón se contabilizaron 81.206 casos y 2.619 muertos. No olvidemos aquellos confinamientos en casa, los toques de queda, la alerta vivida y los aplausos diarios a los servicios sanitarios. En este 2021 son ya 115.582 los contagiados y más de 1.400 los fallecidos. Las variantes del covid tienen buena culpa de ello. Pero no solo. Porque si bien es verdad que la reducción del número de muertos por el covid es muy significativa, al igual que el número de ingresos en las ucis, también lo es que el incremento de casos ha cogido una velocidad vertiginosa en las últimas semanas. Luis Gascón, jefe del servicio de Promoción de la Salud del Gobierno de Aragón, reconoce que la vacuna es menos eficaz con la infección, pero lo es «en un 90% en cuanto a hospitalización, casos graves, ingresos en ucis o fallecimiento». La vacuna salva vidas, pero no evita contagios. Y es ahí donde está ya la responsabilidad de cada uno en la toma de medidas de precaución. Las administraciones van marcando restricciones, que los jueces admiten o no, y que se van modificando conforme varía la situación pandémica. De hecho, Aragón está a la espera de conocer hoy o mañana las últimas medidas que dictará el Gobierno autonómico cara a la Nochevieja, cuando los contagios, según Sanidad, podrían alcanzar los 3.000 en un solo día.