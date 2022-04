Sombra aquí...

«Y sombra allá. Maquíllate, maquíllate». Mecano, 1983. De absoluta actualidad en la España 2022 de Sánchez: todo un máster en maquillaje político. Tenemos la inflación más alta de la historia de nuestro país debido a la mayor subida del IPC en casi 40 años. Pero, la culpa la tiene la guerra. España no depende del gas ruso y el intercambio comercial con Rusia no es significativo. ¿Por qué suben la luz y el gas, casi cuatro veces más que en Alemania o Francia? Desde que, en los 90, se privatizara el mercado eléctrico, velar por los españolitos no ha estado en la hoja de ruta de los diferentes gobiernos.

El sistema de fijación de precios no puede suprimirse sin permiso de la UE, veremos qué consigue Mr. Sánchez, ocupado en lograr el parabién de la Comisión para fijar topes a los precios de la energía. Pero, queda mucho margen de maniobra política vía impuestos: bajar el IVA (el nuestro es superior en 2,6 puntos al promedio de la eurozona), eliminar el impuesto sobre la electricidad y suprimir el impuesto a la generación eléctrica (lo hicieron los socialistas en 2018 para frenar el impacto de las subidas). No ponga excusas. Con el asunto carburantes, ídem. Aunque los precios no dependan exclusivamente de las decisiones políticas, se pueden adoptar medidas para mejorar la eficiencia del mercado. Rebajar 20 céntimos de euro por litro de combustible para todos los consumidores (15 del Estado, 5 de las petroleras, aunque solo las grandes y no obligatoriamente), no es más que puro maquillaje político y un talonario de cheques infinitos de improvisación. Café para todos, sin guías claras, sin liquidez por adelantado para afrontar los costes derivados… Maquillaje del malo. Es lo que pasa cuando ni se sabe, ni se consulta a los que en el día a día resuelven la papeleta.