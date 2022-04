Otra vez juntos

El tema de conversación ayer en la Aljafería era la vuelta de los eventos, la reanudación de los contactos y poder besarse y abrazarse sin mascarilla por medio. Era el acto institucional que cada 23 de abril organizan conjuntamente el Gobierno de Aragón y el Parlamento para festejar al patrón San Jorge y este año, después de dos sin poder reunir a tanta gente en la sede de la soberanía popular aragonesa, la noticia era que otra vez estábamos allí juntos. Por el hecho de estar, por supuesto, pero también porque se conmemoran los 40 años del Estatuto de Autonomía de Aragón, con el que, todos juntos, hemos conseguido llegar tan alto y tan lejos. Hay que avanzar más, pero lo que ayer se puso de manifiesto en las Cortes es que si seguimos juntos, como en estos 40 años, habrá más avances y éxitos. Y de eso se hablaba en los corrillos cuando se exclamaba que había ganas de verse.

Trabajo bien hecho

Fue una fiesta fría, climatológicamente hablando. Pero por la mente de la mayoría de las personas que allí se reunieron, las clases social, económica y política, pululaba un aroma al trabajo bien hecho desde que Aragón tiene Estatuto, allá por 1982. Todos coincidían en que la ley autonómica ha servido para mejorar la vida de todos los aragoneses, que el paso dado en infraestructuras ha sido espectacular en las tres provincias porque han sido 40 años de un no parar, e incluso se ha llegado a decir que Aragón ha demostrado que ha sido capaz y ha sabido afrontar muy bien un gran reto, la pandemia, que era muy difícil. Y da igual quien lo diga, desde la derecha hasta la izquierda. Desde el empresario de la pyme más pequeña hasta el de la multinacional, desde cualquier asociación. Se ha construido un Aragón moderno y actual, al que le pueden faltar muchas cosas, pero que tiene otras muchas con las que no se contaba hace 40 años.

Los consensos han sido básicos en Aragón en estas cuatro décadas en las que nunca un grupo político ha podido imponer su criterio en el Parlamento, siempre ha tenido que negociar. Y eso hace que todos hayan tomado parte en la construcción de esta sociedad. Ha sido bueno y todo apunta a que va a seguir siendo así. Lo dijo ayer el presidente Javier Lambán en su largo discurso no leído: «En este Aragón caben todas las fuerzas políticas y hacen falta todas». Porque la unión que ha habido entre todos ha sido muy positiva y eso ha provocado orgullo entre todos los aragoneses que hoy ven cómo la arquitectura realizada en torno a la comunidad autónoma no solo no ha ido tan mal, sino que ha sido positiva. Es normal que haya desencuentros puntuales. A todos no gustó el discurso de ayer del presidente del Gobierno, bien porque tocó temas que no eran para el día de San Jorge, o porque la oposición tiene que criticar al Ejecutivo, aunque sea para tener un momento en los medios. Pero, en el fondo, todos saben que para seguir avanzando es necesario continuar juntos, otra vez, como en estos 40 años pasados. Por eso, muchos están de acuerdo en ese gran consenso que reclamó Lambán a la universidad, los trabajadores, los empresarios y el tercer sector, muchos opinan también que sería bueno ese acuerdo energético, y saben que el acierto está en manos de todos.

Gran valor

De ahí que el reencuentro de ayer en la Aljafería tenga un gran valor. Humano y personal, pero también político del territorio. Los retos son distintos a los de hace 40 años, los medios que disponemos en Aragón, también, por lo que no será ni más fácil ni más difícil que entonces. Solo será si se hace de la mano de todos. Y ese es el cometido al que nos enfrentamos los aragoneses. La arquitectura que se ha hecho desde 1982 debe ir modernizándose y aclimatándose a cada momento que vive la sociedad. Hay quien decía ayer en el acto institucional que el año que viene la camaradería de este Día de Aragón no será tanta porque estaremos cerca de unas elecciones autonómicas que volverán a marcar destinos. Seguro que sí. Pero lo que también es fijo es que todos seguiremos estando ahí, trabajando por Aragón.