La sequía golpea a Aragón de una manera desigual

Que en España nos enfrentamos a severas restricciones en el suministro de agua y a un riesgo extremo para los ecosistemas y la biodiversidad acuática, nos lo están avisando organizaciones como Greenpeace y también nuestro instinto. El calor que se vivió durante junio y julio y la falta de precipitaciones hace prever una sequía. Algunas comunidades, como la andaluza, temen, además, un parón en la actividad económica. Su presidente, Juanma Moreno, alerta de un frenazo económico dada la situación de «emergencia absoluta» si no llueve a corto plazo en Andalucía. En la cuenca del Ebro, sin embargo, la situación no es homogénea. Y en lo que respecta a Aragón, también es desigual, de manera que la margen izquierda del Ebro presenta no solo sequía, sino que se encuentra en mínimos históricos desde 1980, mientras que la derecha presenta un estado de normalidad, según la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). De momento, las restricciones de agua no afectan al consumo humano y se están centrando en la agricultura, con excepciones localizadas en algunos municipios aragoneses. La subcuenca del Aragón se encuentra en estado de emergencia y la del Gállego y Cinca, en alerta. Y si hablamos de embalses, el de Yesa está al 29,1%, su peor dato desde 2001-2002, lo que ha llevado a los regantes a extremar las medidas de ahorro. Ahora, todos miran al cielo esperando una lluvia que las previsiones no dan como segura.