Hay dos bombas en el Pilar. Llevan allí décadas. Recuerdan que el 3 de agosto de 1936 la aviación republicana lanzó sobre la basílica cuatro bombas. No explotaron. La explicación más probable es que el avión las soltó, voluntariamente o por ignorancia, volando demasiado bajo, o quizás el material explosivo era anticuado o estaba mal manipulado. El bando sublevado, con el clero de entusiastas propagandistas, aprovecharon para orquestar una campaña de propaganda mostrando lo perversos que eran los rojos y las maldades de las que eran capaces que en este caso solo la Virgen, con un auténtico milagro, había evitado. Los del cabildo vienen diciendo que ellos no hablan de milagro. Hay muchas formas de hablar y de moverse en la ambigüedad en provecho propio. Sus antepasados sin duda lo hicieron. La consigna era que había que defender a la Virgen de los salvajes que se atrevían a atacarla. El objetivo era ganar apoyos y voluntarios para la guerra. Que no se atrevan a defender lo contrario porque uno de los entusiastas que corrieron a alistarse fue mi tío Dionisio, aun siendo hijo de viuda. Murió en Marcén con el pecho atravesado por un disparo a sus 19 años. El cura que lo reclutó murió de muy viejo y con las insignias de coronel en su sotana, y su habitación, en el antiguo seminario de Tarazona, adornada de banderas franquistas y nazis. Así que ya vale de medias tintas y de jugar a la ambigüedad. Ya está bien. Ni milagro ni nada digno que recordar para consumo de ignorantes o fanáticos. Se acaba de aprobar la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. En su art. 35 se habla de «Símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática». Muy oportunamente, este periódico recordaba que 40 municipios de Aragón conservan todavía símbolos del franquismo que ahora deberán desaparecer. ¿De verdad que es necesario que haya una ley que obligue a quitar de ahí esa chatarra? Queipo sale de la Macarena ¡A qué esperan!