Respeto y dignidad

Como persona comprometida con mi tierra y con la democracia, podría escribir largo y tendido sobre la estabilidad que los gobiernos de Pedro Sanchez y Javier Lambán dan al día a día de nuestras vidas. Haciendo frente a situaciones dificilísimas, desplegando un escudo social para quienes peor lo pasan o avanzando en proyectos que estuvieron durante años en un cajón. Al frente de gobiernos de coalición que han aprobado en tiempo y forma sus presupuestos tanto en las Cortes Generales como en las Cortes de Aragón, aún con una oposición de la derecha y la ultra derecha que ningún ciudadano merece.

Sin embargo, en esta ocasión, debo pedir respeto.

Respeto es hablar con coherencia y conocimiento de causa, sin acusaciones ni valoraciones dañinas sin fundamento, con un objetivo personal que deja en evidencia a quien las hace. No obstante, por fortuna, a quien se le falta al respeto, lo tienen reconocido por su coherencia, compromiso y sentido común altamente demostrado.

Poner en duda la honestidad de alcaldes y concejales, es sinónimo de no saber de lo que se habla. Una falta de respeto proveniente de advenedizos que se han aprovechado del trabajo de muchos, entre los cuales me incluyo, con el fin último de llegar al Senado y al Congreso, sin haber dedicado ni un minuto de su vida a la gestión pública o al voluntariado por su comunidad de la forma en la que la practican los alcaldes y concejales de los municipios de nuestra España despoblada.

Los ayuntamientos de Teruel, y levanto la mano como alcalde, tienen la mejor financiación de la historia. La decisión tan reclamada por todos nosotros de liberar nuestros remanentes, que el PP de Rajoy impidió con la Ley Montoro, ha sido fundamental. El gobierno de Pedro Sánchez ha permitido disfrutar de nuestro dinero, poniéndolo al servicio de quienes por justicia lo merecen y que mejor entienden la recetas frente a la despoblación. El gobierno de Javier Lambán, por su parte, ha multiplicado por dos la financiación que redujo el gobierno de Luisa Fernanda Rudi del PP y la ha garantizado por Ley, para que ningún otro partido político tenga la tentación de rebajarla.

Y, por supuesto, seguimos reclamando un mejor tratamiento a las administraciones locales en un nuevo modelo de financiación del Estado que, por otro lado, solo el PSOE está haciendo esfuerzos por cambiar.

Desde los ayuntamientos trabajamos con tesón por hacer posible la vida en nuestros pueblos. Tenemos que hacer de nuestra diversidad una oportunidad. Creo en las energías limpias y considero que cada uno debemos aportar lo que por suerte o por desgracia nos toca, defendiendo siempre nuestro pueblo, nuestra provincia y, en general, nuestra tierra, desde una visión de país.

Nadie nos va a dar lecciones a quienes luchamos desde el territorio. Aborrezco a los negacionistas y a los pesimistas, cuyo único objetivo es contagiar para aprovecharse de la desilusión de la gente, sin ofrecer nada a cambio, escudándose en un victimismo que justifique su propia existencia y utilizando tácticas extremas del conmigo o contra mí, azuzadas en muchos casos desde las redes sociales.

Ningún tipo de fuente de energía eléctrica es de su agrado, pero sí quieren, por ejemplo, la electrificación del tren o la puesta en marcha de proyectos empresariales. Por supuesto, no explican cómo darán con la energía necesaria, porque sus frases propagandísticas no tienen ningún desarrollo efectivo. Niegan la legitimidad del sistema de garantías medioambientales, manifestando sospechas que rayan actitudes antidemocráticas. Eso sí, depende del tema. Para otros grandes proyectos con asfalto de por medio sí que se quieren saltar los juicios medioambientales.

Denuncio a aquellos que opinan sobre el territorio que no habitan salvo en contadas ocasiones. Proponen recetas nada ambiciosas y demasiado románticas que nos devolverían a la Edad de Piedra. Su negacionismo les provoca una contradicción permanente: quieren tener de todo, pero sin sus consecuencias.

Quiero terminar como no me gustaría. Me provoca indignación, dolor y cabreo, las afirmaciones que el señor Feijóo, presidente del Partido Popular, realizó acerca de la Guerra Civil. Por respeto a nuestros abuelos y antepasados, para mí no tiene cabida que el jefe de la oposición, en pleno 2022, defina a aquel triste episodio como «una pelea de nuestros abuelos». Tengamos en cuenta que lo hicieron en contra de su voluntad, en muchas ocasiones, incluso, hermanos contra hermanos en diferentes frentes. Sólo por un culpable, que realizó un golpe de Estado contra un gobierno electo por sufragio universal. Tras 80 años, lo mínimo que merecemos es contar con un presidente del Partido Popular que tenga dignidad democrática.