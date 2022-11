Los magos mantienen a su audiencia ocupada y cautivada por los movimientos que hacen con una mano mientras hacen sus trucos sucios con la otra. Los políticos, ídem. Nicola Sturgeon es vista por algunos como una especie de Lady Macbeth, cuya obsesión por el poder la llevó al autoengaño y la locura. El Partido Nacional Escocés (SNP) de Lady Sturgeon nos quiere hacer creer que Escocia es una esposa maltratada oprimida por su esposo controlador que no la deja ir, pero definitivamente, no. El SNP es un gobierno minoritario mantenido en el poder por el Partido Verde (ese que está en contra de una mayor explotación petrolera, la que supuestamente financiaría una Escocia independiente), y responsable de una economía, educación y una atención médica lamentables.

Las grandes corporaciones abandonaron Escocia durante su mandato y fue ese millón de escoceses que votaron por el brexit, mantenido convenientemente en silencio, los responsables de que Escocia y el Reino Unido no estén en la UE. No obstante, si Escocia alguna vez fuera independiente, necesitaría nueva moneda, pues no podría usar la libra del malvado Banco de Inglaterra, ni el euro. ¿Quizás Crypto? Pero el peor truco de magia: gastar los impuestos de una fuerza laboral en apuros, en un caso judicial sin sentido y costosísimo, para confirmar que Escocia no puede convocar unilateralmente otro referéndum de independencia, algo obvio si se supiera interpretar correctamente la norma. Las malas abogadas tienden a ser malas actrices. El resultado, «un trago amargo de traga», y es que, «la dama protesta demasiado». Escocia no va a ganar el Mundial 2022, ni Nicola el Oscar a mejor actriz por su último film Cortina de humo II.