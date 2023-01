¿Inteligencia? Sí. ¿Artificial? Depende

Ando últimamente algo contrariada con esto de la inteligencia artificial. Pretendo ser alguien que está al día en la innovación y el avance tecnológico, venga de donde venga, al loro en lenguaje boomer, y siempre que sume en bienestar y conocimiento al ser humano y a nuestro entorno. Vamos, que no soy una carca de plumilla. Pero, ¿no nos estaremos pasando de frenada?

Dicen que la inteligencia artificial está permitiendo que las máquinas resuelvan problemas de forma eficiente, aplicando razonamiento, aprendizaje, creatividad y capacidad de planear. Y que hasta es capaz de aprender y realizar tareas que ahora hacen las personas.

Cuando oigo hablar de esto me sigue pareciendo que estoy viendo una peli tipo Matrix, pero luego abro la puerta de mi casa y, provista de mi smartphone, enciendo la tele, le ordeno a un aparatito muy mono que reproduzca la música que me gusta, converso con amigos y parientes a través de las redes, pillo la cita para el médico a través de una app y hasta logro llegar a mis cimas sin perderme por el camino gracias a un GPS muy sencillo. Así que si no lo he entendido mal creo que esto que suena tan extraño no es algo muy lejano ni paralelo a nuestro mundo, sino que ya lo tenemos aquí entre nosotros, en nuestro día a día. Pero cuando me cuentan que hay alumnos que entregan trabajos sacados de programas que lo mismo escriben un ensayo o un artículo de opinión que diseñan un programa informático y que alcanzan un nivel de calidad tan grande que sus profesores son incapaces de saber si lo ha hecho el joven o la máquina, entonces entro en pánico. Eliminamos la filosofía de los currículums educativos, eliminamos el debate y el cuestionamiento permanente que es lo único que nos genera la poca libertad que podemos conseguir como humanos y encima... ¿Sustituimos la capacidad del cerebro por una máquina? ¿Dónde se quedan los sentimientos en el arte o en cualquier manifestación de creatividad si los realiza un aparato que no los tiene? Pues ya perdonaran, pero yo ese libro ya lo leí hace años, se trataba de Un Mundo Feliz , lo escribió Aldous Huxley y en ese mundo el ser humano deja de serlo porque no piensa.

Desde mi rincón creo que deberíamos de poner una gran línea roja a esto de lo artificial, justo allí donde la inteligencia deje de serlo, allí donde nuestra privacidad se rompa hasta oprimirnos, en el punto en el que no sea accesible para todos y suponga la manipulación de los de arriba sobre los de abajo, de los poderosos contra los más débiles, y cuando la máquina deje de estar al servicio de los seres humanos y no al revés. Así que, inteligencia sí y siempre; artificial, solo cuando sume hacia una sociedad mejor para todos y no para unos pocos.