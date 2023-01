Mitad médicos, mitad administrativos

Los médicos de Atención Primaria dedican una gran parte de su jornada diaria a gestionar bajas laborales y justificantes, validar recetas o solicitar una ambulancia para trasladar al hospital a uno de sus pacientes. Realizan informes para la ley de dependencia y otras labores que podrían recaer en otros profesionales o simplemente se podrían automatizar con un sistema informático más eficiente. La burocracia viene a entorpecer todavía más una jornada que da poco margen a la flexibilidad. En algunos casos, el papeleo puede llegar a ocupar el 30, el 40 o incluso el 50% del tiempo del que dispone un médico de familia para realizar su trabajo. Los profesionales reclaman medidas como las bajas autodeclaradas o la incorporación de asistentes clínicos que se encarguen de estas labores. Sería una forma de atender la saturación en los centros de salud de la comunidad y de paliar la falta de profesionales. Los facultativos deben realizar visitas médicas y diagnósticos, explicar tratamientos, no procedimientos que no aportan ningún valor clínico. Son médicos, no administrativos. El componente burocrático se ha hiperdimensionado y es una de las causas de masificación del sistema sanitario. Es cierto que algunos trámites son imprescindibles y necesarios pero otros se podrían derivar. Es necesario revisar o cambiar el modelo de gestión para optimizarlo y también adaptar los programas informáticos a las necesidades de los profesionales de la medicina.