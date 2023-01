Agresiones al personal sanitario

El número de agresiones que se producen en los centros sanitarios no es anecdótico. Casi 500 episodios de violencia en un año es un fenómeno alarmante. Hemos pasado de aplaudirles durante la pandemia a que gente sin la más mínima educación les falte al respeto y les amenace. Es verdad que siempre ha habido listillos que al personal de enfermería, mayoritariamente femenino, le soltaban aquello de «tú trabajas aquí porque yo pago». Chulitos ellos. La chulería se convertía en sumisión en cuanto se encontraban frente al médico. Ahora es otra cosa más agresiva. En mi centro de salud, (La Bombarda), me confirman la noticia de que algún personaje les amenazó con esperarles a la salida del trabajo, así, en plan macarra mafioso. Me consta por experiencia directa, que son profesionales entregados y muy competentes. Tengo una médica y una enfermera que no lo pueden hacer mejor. En lo que a mí respecta, ellas son la cara del sistema sanitario y su trabajo no tiene precio. Igual es también una cuestión de género el aumento de las amenazas. Habría que investigarlo. Hay gente que no entiende que a veces las limitaciones estructurales o las consecuencias de la epidemia, les impide trabajar como ellas querrían y en vez de ir a poner una queja donde corresponda, elevan la voz y amenazan. A los numerosos problemas de la Atención Primaria (precariedad, sobrecarga…) se le suma el de la gente agresiva que confunde lo gratuito con el «aquí yo hago lo que quiero y tengo derecho a todo». Si queremos defender lo que es de todos, si queremos respaldar a los que nos curan y cuidan bien haríamos en respaldarles. No podemos dejarles solos rechazando la violencia a la puerta de los centros. Los sindicatos, las asociaciones de vecinos y la ciudadanía en general deberíamos defender a los profesionales frente a la estupidez de los violentos. Las autoridades sanitarias sabrán lo que tienen que hacer, pero como ciudadano, me doy por aludido.