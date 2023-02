Titanic en 3D

Vi la película Titanic el día del estreno, con mi santa, hace ya 25 años (entonces se veía con descanso, qué tiempos aquellos). Nos encantó, por supuesto, aunque recuerdo vivamente cómo chilló mi mujer en la escena en la que se rompen los platos de la lujosa vajilla del barco. El otro día la volvimos a ver en el cine, en versión original y remasterizada en 3D, esta vez con nuestros hijos (que todavía no la habían visto, pero siendo que ya van al instituto sabíamos que les iba a encantar). La sala tenía muy buena entrada; James Cameron sabe hacer negocio con sus productos como nadie, aunque igual no hacía falta verla con las dichosas gafas de 3D, que parece que haya que amortizarlas tras la nueva de Avatar. Pero el marketing funciona. Piensas: ¡Kate Winslet en 3D! Y vas volando al cine, claro. Es empezar a sonar los primeros compases de la maravillosa banda sonora de James Horner y caes rendido de antemano. Qué peliculón, madre mía. Y lo joven que está Leonardo DiCaprio. Eternamente joven. Si él se sigue viendo a sí mismo como en la película, ya no resulta tan extraño que salga con jovencitas. Igual hoy en día se mira en el espejo y se ve como en Titanic. Podría ser. Oye, hay gente que no ha superado su triste final en el film: helado en el mar, con hipotermia y enamorado. Tal vez al actor le sucede algo semejante, o se ha quedado congelado mentalmente en ese instante. Pero la verdad es que la película ha envejecido muy bien. Sigue luciendo igual de espectacular que hace 25 años. Como un buen clásico, sigue funcionando a la perfección. Mi mujer, por ejemplo, volvió a sufrir desconsoladamente cuando se rompen las pilas de platos de la vajilla. Qué mal rato pasó la pobre; en ese momento la abracé levemente para intentar mitigar un poco el golpe, sin conseguirlo del todo: hay cosas difíciles de encajar, por mucho que las veas venir.