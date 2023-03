Ser corrupto vale la pena

Hay quien achaca la corrupción a una falta de ética y de moral en los corruptos. Yo creo que eso, aun siendo verdad, importa poco. Lo importante es generar mecanismos de incentivos para que ser corrupto no valga la pena. Analicemos si vale o no la pena. En primer lugar, si uno es corrupto puede que lo pillen o que no. Hay un dato que me hace pensar que no es tan fácil que te pillen: del PAR, la única condenada es Mariví Pinilla, la alcaldesa de la Muela. Supongamos que pillan al corrupto. Veamos los escenarios posibles. En primer lugar, si te pillan y tienes buenos abogados, puede pasarte como a Zaplana, cuyas grabaciones inculpatorias en el caso Naseiro fueron anuladas, caso archivado. También puede ser que el juez reclame alguna prueba que pueda incriminar al delincuente, como el ordenador de Bárcenas. Se le entrega al juez con los discos duros borrados 30 veces y machacados y asunto resuelto. Lo de la falta de pruebas concluyentes es otro buen recurso, ¿quién será M. Rajoy? Pero imaginemos que efectivamente han pillado al corrupto, hay pruebas contra él, y estas no se pueden destruir ni impugnar. Siempre se puede pactar con la Fiscalía un reconocimiento de culpa a cambio de que las penas no superen los 2 años de cárcel. Es lo que paso con la mayoría de los acusados del caso Plaza. Un año y pico de cárcel y se suspende la ejecución de la condena por ser menor de 2 años. Imaginemos finalmente que le pillan, no pacta y acaba condenado. Como los procesos se alargan ad infinitum, puedes tener reducciones de condena por dilación indebida. Además, es muy probable que fruto de los retrasos, los acusados sean muy mayores y tengan problemas de salud y por ello se suspenda su ingreso en prisión por enfermedad grave, como le ha pasado a Griñán. También puede ser que te condenen y no puedas justificar enfermedad grave. Ahí están los indultos, como al juez Gómez de Liaño o al exministro Barrionuevo. Pero si nada de esto te ha salvado, como a Bárcenas, no es tan grave. Fue condenado a varias décadas, por una infinitud de delitos, pero como mucho se cumple el triple del delito más grave que se tenga, en este caso sumaría 12 años. Al cumplir la mitad (6 años) ha pasado al tercer grado, solo va a dormir. Y en esos 6 años ha disfrutado de 20 permisos. Pienso que muchas personas aceptarían una muy remota probabilidad de estar 6 años en la cárcel a cambio de una cuenta en Suiza con varios millones de euros.