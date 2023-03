Minicrisis de Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes los cambios en el Gobierno, obligados porque la titular de Sanidad, Carolina Darias, y la de Industria, Reyes Maroto, concurrirán en las elecciones municipales como candidatas a las alcaldías de Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, respectivamente. No ha habido gran sorpresa en la decisión de que los cambios se hayan limitado a la sustitución de las dos ministras salientes, aunque sí en los nombres elegidos, que no figuraban en ninguna de las quinielas. Sánchez vuelve así a descolocar a quienes habían dado por bueno algunos candidatos, como ya había hecho en ocasiones anteriores.

Los dos nuevos ministros responden a un perfil político que habían solicitado voces del partido. Héctor Gómez, nuevo ministro de Industria, había sido portavoz del PSOE en el Congreso, pero solo durante menos de un año, hasta julio de 2022, en que fue sustituido por Patxi López. Sánchez, después de ese cese tan temprano, lo recupera ahora para el ministerio que tendrá que ocuparse del segundo Perte del automóvil y de la recuperación total del turismo tras la pandemia. Gómez tiene experiencia en turismo, ya que había dirigido Turespaña. El hasta ahora delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, doctor en Farmacia, se hace cargo del Ministerio de Sanidad. Sanchista de primera hora, Miñones fue de los que acompañaron a Sánchez en la gira por España con su Peugeot antes de recuperar la secretaría general del PSOE.

En otras circunstancias, es posible que los ministros más desgastados, como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o las ministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero, hubieran caído, pero en el contexto electoral, a dos meses de las municipales y autonómicas, y a nueve meses de las generales, estos relevos eran inverosímiles. En el primer caso, por temor a perder electorado fronterizo con el PP y, en el de las ministras de Asuntos Sociales y de Igualdad, para no romper la coalición con Unidas Podemos y para crear más problemas de los que ya existen en la relación entre Podemos y Sumar, el nuevo partido de Yolanda Díaz, que presentará su candidatura a las generales el próximo 2 de abril en pleno pulso con Pablo Iglesias.

Pero no solo no han sido sustituidas las ministras de Podemos, sino que Sánchez reafirmó de forma contundente su fe en la coalición entre el PSOE y UP. Destacó la capacidad de la coalición para llegar a acuerdos con los agentes sociales y el trabajo parlamentario para aprobar tres Presupuestos y 200 leyes en la legislatura. Aunque el futuro dependerá mucho de cómo acabe la relación Sumar-Podemos, Sánchez no solo está dispuesto a llegar a diciembre manteniendo la coalición, sino que apostó por cumplir otra legislatura con la misma fórmula si los españoles lo deciden en las urnas.

La razón es que, según el presidente del Gobierno, es necesaria una década de gobiernos progresistas para «revertir los estragos sociales» de la década anterior. La intención está clara, pero todo dependerá de si se mantiene la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE y, sobre todo, de si la actual coalición es capaz de derrotar en las urnas a un PP que no cierre sus puertas a Vox.