¿A quién votaría Yolanda Díaz el 28M en Aragón?

Se dice que los ciudadanos que siempre votan a las izquierdas van a estar un tanto perdidos en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Y es que la irrupción de la plataforma Sumar, la de la vicepresidenta segunda del Gobierno central, Yolanda Díaz, está generando más de un despiste. Porque ella es o aspira a ser candidata a la Presidencia del Gobierno de España de cara a las elecciones generales que probablemente serán el próximo mes de diciembre. Con ella van a ir muchos partidos de izquierda, aunque Unidas Podemos, ya se verá. Pero tal unión no se da para el 28M y menos en Aragón donde siempre ha habido más que rencillas entre miembros de Podemos y se repiten las listas de hace cuatro años: Podemos e Izquierda Unidad, separados, y en el Ayuntamiento de Zaragoza, ZeC (Zaragoza en Común). Pero el caso es que, salvo IU y ZeC, Podemos apunta a la baja en las encuestas que corren estos días preelectorales. A pesar de haber estado en el Gobierno central y en el de Aragón. Y es que líos como el de la ley del solo sí es sí parece que han hecho mucho daño a este grupo político.

En todas las encuestas que se han difundido hasta ahora en Aragón, Podemos va a la baja tanto en las Cortes de Aragón, donde ahora tienen cinco diputados y podría pasar a tener cuatro o tres, como en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde dicen, incluso que podrían llegar a perder la representación de dos concejales que obtuvo hace cuatro años. Sin embargo, Izquierda Unida siempre aparece con su diputado en las elecciones autonómicas, lo que denota la fidelidad de su electorado. A nivel nacional, en Unidas Podemos también salen siempre porcentajes más bajos que los obtenidos en las generales de 2019. Respecto al trasvase de votos, las encuestas destacan la movilidad del votante de Podemos, ya que solo un poco más del 50% dice que les volverá a apoyar en Aragón, y más del 10% se iría al PSOE y otro tanto a Izquierda Unida.

Luego está la Chunta, que los sondeos le dan entre dos o tres diputados (ahora tiene tres) y en el Ayuntamiento de Zaragoza se vuelve a decir que le faltarán pocos votos, como hace cuatro años, para volver a entrar con un concejal. Se ha dicho en las encuestas que un 18% de los votantes de CHA se irán hacia Aragón Existe, formación que, por cierto también puede recibir hasta un 15% de los votos del flaco PAR.

El caso es que la izquierda está igual de dividida que hace cuatro años y eso le penaliza a ella misma. Y lo que nadie entiende es cómo Izquierda Unida y CHA se han sumado sin ningún problema a la propuesta de Yolanda Díaz, junto a formaciones con las que, al menos los segundos, ya les une una gran colaboración como Más País o Compromís, y ahora, en Aragón, van en distintas candidaturas que lo único que hacen es quitarse votos unos a otros y tirarlos a la basura porque no les llegan a sumar ni para cuando haya que elegir a presidente o alcaldes. Esto es lo que no entiende el ciudadano normal. Y junto a ellos, Podemos. Es verdad que en Aragón ha habido una gran división interna desde los tiempos de Pablo Echenique y en mitad de esta legislatura que ahora acaba hasta se cambió al portavoz parlamentario, Nacho Escartín, pero todo eso restó al bloque de la izquierda. No es momento ya de uniones porque los plazos de cara al 28M ya están caducados, pero sí que hay que aclarar destinos. ¿Por qué CHA e IU pueden ir juntos en Sumar y en Aragón van separados? ¿Y qué diferencia hay entre Podemos nacional y el de Aragón para no ir con IU? Yolanda Díaz tendría difícil elegir una papeleta el 28M si votara en Aragón. Tanto como lo tienen quienes quieren votar aquí a la izquierda.