En la plaza del Portillo, zona de interés histórico según afirman algunas guías de turismo, existe un monumento que es más una obra de arte del escultor Mariano Benlliure dedicado a Agustina Zaragoza y demás heroínas frente al invasor francés en los llamados Sitios.

Pues bien, a algún ingeniero nabal, no es un error porque de nabos entenderá lo suyo , pero de diseño lo dudo, se le ocurrió dejar dicho monumento sin protección para solaz de cuadrillas de adolescentes en las escalinatas de su pedestal y para que niños pequeños se cuelguen entre sus estatuas, como contemplé ayer, mientras sus padres, los dos, no les decían nada con el grave peligro para ellos y para dicho monumento que se halla totalmente vandalizado.

La plaza es utilizada también por equipos de niños para jugar a la pelota a pesar de que esta prohibido con señales, pero deben de ser sordos o no comprender el castellano. Por cierto señora Ranera habla usted de que ha visto muchos solares en el Casco Viejo que pondría en uso para su disfrute. No debió de ver muy bien porque no existen tales solares ya que está escrito en sus paredes ESTO NO ES UN SOLAR, que están vallados y adecentados, incluso con aparatos, solo hay que abrir las puertas, nada mas.

Repararlo, porque seguro que hacerlo va a costar cientos de miles de euros que deberían salir del bolsillo de quien consintió tamaño engendro.

Como reformar la plaza para protegerlo con una fuente o un jardín como ha estado toda la vida va a ser imposible, solicito que se rodee dicho monumento de una verja de forja al estilo de la época de su construcción de un metro de altura y si puede ser coronada de puntas de flecha o algo parecido que les disuada de penetrar, por lo que los amantes de la Historia y del Arte les estarán muy agradecidos.

