Spectrum, el fin de una leyenda

El pasado jueves asistimos a la inauguración de la última exposición en la galeria Spectrum Sotos; una magnífica muestra de ese maestro de la fotografía que fue Jean Dieuzaide, abierta al público para contemplarla hasta mediados de junio.

No voy a hablar del hombre, de sobras conocido. Voy a hablar de la leyenda que ha creado Julio Álvarez Sotos durante 46 años en una humilde galería de Zaragoza. Spectrum, su marca y su nombre, ha traspasado fronteras más allá de los Pirineos. La leyenda ha albergado en sus paredes a los mejores y más cotizados fotógrafos del mundo. Sin echar la persiana un solo día de esos cuarenta y seis años de resistencia que la avalan (solo el confinamiento obligado cerró sus puertas). Y sin cobrar una entrada para admirar arte y cultura, porque las galerías de arte privadas son las únicas empresas donde la entrada y la contemplación de la belleza y del talento es libre.

Solo se construye la leyenda cuando se persigue un sueño. Solo persiste la leyenda cuando la pasión por lo que haces es el motor de tu vida. Por todo ello Spectrum ha sido un foco cultural (sin ánimo de lucro) de primera categoría para esta ciudad y también una llama que ha extendido esa pasión a otros ámbitos como Tarazona Foto, Huesca Imagen y en otros espacios. La leyenda no se jubila por falta de salud, por cansancio o carencia de ilusión. La leyenda lo ha dado todo y está satisfecho aunque no tenga nada. Orgulloso sí que se le ve porque un profesor de la Universidad de Zaragoza, Juan José Larraz, ha presentado en el Departamento de Historia del Arte su tesis doctoral sobre la leyenda, sobre Spectrum. Parece ser que es la primera tesis doctoral basada en un galería de arte especializada en Fotografía en España. Motivo más que suficiente de aplauso y que volverá a reunir a sus muchos amigos y seguidores cuando se lea en breves fechas. Será el broche de oro antes de cerrar definitivamente la galería; que no la escuela Spectrum que continuará con la formación de los alumnos dirigida por Cris Aznar. La juventud toma el relevo.

Pero hay una deuda que la sociedad y las instituciones en su conjunto tienen con la leyenda: su reconocimiento, honores, premios, distinciones y medallas con un hombre que ha forjado una leyenda con el prestigio de su trabajo honrado, de una trayectoria que traspasa fronteras y que se ha arruinado por amor al arte. Nunca un frase tópica fue tan real en la leyenda. Pero, como dicen en Méjico, la gozó, lo disfrutó y se mantuvo siempre al margen del peloteo oficial tan habitual en el mundo de la cultura. Ojalá le lleguen pronto para poder brindar con él todos los que le admiran y reconocen su fuerza y su talento.