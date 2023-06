Hablemos de la okupación

Me hubiera gustado empezar hablando del fallecimiento del gran Antonio Gala , y de cómo se ha pasado por encima su muerte debido a los resultados electorales, pero siendo honesto, no soy nadie para poder hablar de Gala. Ese escritor excelente, esa persona atormentada que vivió siendo libre, a pesar de haber nacido oprimido.

La okupación es un problema real. Ya sea la okupación en sí misma como lo que quieren llamar ahora inqui okupación son un problema grave debido a la forma de gestionarlo.

No puede ser, que okupen tu casa y te pegues años para poder recuperarla. La justicia deja de ser justicia. No puede ser que el inquilino deje de pagarte y te pegues años para recuperar tu vivienda. Algo no funciona.

Hablaba también algún político de ilegalizar las empresas de desokupación, pero realmente son un mal menor, son la selección natural de unas leyes y un sistema que produce que se tenga que acudir a ellos porque el sistema no funciona.

No se puede tardar años en recuperar tu vivienda, ya sea porque la okupan o porque incumplen el contrato.

Hay que modificar las leyes para que la justicia sea realmente justicia.

Habría que agravar el delito de okupación, además tendría que ser en un procedimiento preferente, y respecto a los incumplimientos contractuales habría que crear un procedimiento preferente de recuperación de vivienda .

Los políticos tienen que dejar de legislar para delincuentes y legislar para el beneficio de los ciudadanos, de todos.

He llevado muchos desahucios en mi carrera y me han hecho de todo, retrasos, recurrir todo lo posible, retrasar la designación de los abogados para demorar meses, dejar las viviendas destrozadas dolosamente, decirme que no pagaban el agua porque el agua era de todos; y la conclusión que he sacado ¿cuál ha sido? El sistema no funciona. Hay que cambiar el sistema para que no pasen estas cosas, dejen de proteger a los que creen que son más débiles, porque si vieran lo que se ve en los juzgados, o lo que ven estas empresas de desokupación seguro que pensarían de otra manera.

Es un clamor popular lo que se está pasando en este país con la okupación. Y no tiene que ver con derechas , izquierdas y medio pensionistas. Actúen y legislen para los ciudadanos.

*Abogado