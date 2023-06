La magia de los libros

El domingo era el último día de la Feria del Libro y fui con dos de mis hijos. Nada más llegar, mis hijos vieron un libro que ponía Colorea Tauste mi pueblo; el pueblo de mis antepasados, que me hace sentir especial cuando voy; por su calidez, y sobre todo por su gente buena y noble. Tauste es ese pueblo donde nadie es forastero. Pueblo noble, gente noble.

Nada más comprarles el libro nos para una periodista de radio y les empieza a preguntar qué libro habíamos comprado; los niños, con algo de vergüenza, pero encantados de participar.

Lo bonito de la Feria del Libro es que descubres autores que, si no, es bastante difícil que pudieras conocerlos.

En una caseta me llamaron la atención dos de ellos. Una autora infantil, Diana Montañés, con su libro La isla de las chuches, que además de simpática les encantó a mis hijos sus libros. Yo les explico que, entre tanta tablet, consola y televisión, existe un mundo espectacular que es el de los libros, donde experimentas sensaciones que ningún aparato electrónico puede superar. No hay que cargarlos, no piensan por ti y siempre están a tu lado. En los buenos momentos te hacen conocer mundos e historias divertidas y en los malos momentos intentan consolarte y ayudarte. Un libro es como un mejor amigo que no pide nada a cambio, más que lo leas y disfrutes junto a él.

En la misma caseta había un autor firmando ejemplares que me llamo la atención. El título de uno de sus libros se llama El niño que quería ser invisible. Algo me dijo que tenía que comprarlo.

El autor me lo dedicó diciendo: «Para Marco, al leerlo sentirá emociones que le llegarán al alma». Álex Regueiro.

Llevo leído casi la mitad del libro en un día, y es de esos libros que desde el primer momento que lo empiezas no puedes dejarlo. Un autor desconocido, casi no lo encuentro ni en internet, que empezó a escribir con un curso de la universidad popular. Es un libro que no deja indiferente, la humanidad que transmite y la historia tan bien narrada no puede quedar en el olvido. Es el típico libro que subrayo cosas con lapicero. Rarezas que uno tiene y se acentúan con la edad.

Umberto Eco decía que el mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee.

La libertad la encontrarán en los libros.